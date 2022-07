Wall Street: Ausverkauf geht weiter - gute Nachrichten gehen einfach unter - Exxon, Occidental, Tesla und Stellantis unter Druck - Crocs stemmt sich gegen den Trend

Quelle: Life In Pixels/Shutterstock.com

Den Bullen an der Wall Street werden weiter die Hörner gestutzt. Nach dem verlängerten Wochenende sind die Börsianer alles andere als entspannt. Dabei gab es im Vorfeld einige positive Nachrichten, die auf einen freundlicheren Start in die verkürzte Woche hoffen ließen. Aber weder die Gespräche von Finanzministerin Janet Yellen mit China, noch ein deutlicher Zuwachs an Aufträgen für die US-Industrieunternehmen im Mai, konnten die Rezessions-Ängste der Anleger beiseite schieben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gibt im frühen Handel rund 2 Prozent auf 30.475,63 Punkte nach und weitete damit seinen etwas mehr als einprozentigen Verlust der vergangenen Woche aus. Für den marktbreiten S&P 500 geht es am Dienstag um 1,80 Prozent auf 3756,40 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verliert rund 1 Prozent auf 11 470,08 Punkte. Er hatte in der vergangenen Woche etwas mehr als vier Prozent eingebüßt.

Tesla verliert über 2 Prozent

Nachdem die Kalifornier am Wochenende vermeldet hatten, dass ihre Rekordserie beim Absatz ihrer Fahrzeuge gerissen ist und im 2. Quartal 17,9 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert wurden als noch im Auftaktquartal, sind die Anleger nicht sehr begeistert.

Stellantis noch stärker unter Druck

Die Aktie von Stellantis ist nach einem Medienbericht noch stärker unter Druck. Demnach könnte der Autobauer im laufenden Geschäftsjahr etwa 220.000 Fahrzeuge weniger produzieren als 2021. Im ersten Halbjahr produzierte Stellantis rund 14 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Aktie verliert mehr als 6 Prozent.

Gewinnsprung hilft Exxon nicht

Obwohl der Ölmulti Freitag nach Börsenschluss berichtete, dass der Gewinn im 2. Quartal bei 18 Milliarden Dollar liegen könnte und sich damit nahezu verdoppelt hätte, konnte die Aktie nur vorbörslich von der Nachricht profitieren. Im regulären Handel verliert das Papier mittlerweile rund 3 Prozent.

Warren Buffett hilft Occidental nicht

Ein ähnliches Bild sehen wir auch bei Occidental Petroleum. Vor Börsenstart konnte die Aktie noch davon profitieren, dass die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ihre Beteiligung an dem Energieproduzenten erneut aufgestockt hat. Buffett kaufte 9,9 Millionen weitere Aktien und erhöhte seinen Anteil auf 17,4 Prozent.

Crocs stemmen sich gegen den Trend

Ein Lichtblick liefert heute die Aktie des amerikanischen Schuhherstellers. Loop Capital stufte die Papiere von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und sieht ein Kurspotenzial von rund 50 Prozent. Die Aktie liegt über 7 Prozent heute im Plus.