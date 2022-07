DGAP-News: Hauptversammlung der Exasol AG stimmt für Erweiterung des Aufsichtsrats und wählt neue Mitglieder

DGAP-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung der Exasol AG stimmt für Erweiterung des Aufsichtsrats und wählt neue Mitglieder



06.07.2022 / 14:51

Hauptversammlung der Exasol AG stimmt für Erweiterung des Aufsichtsrats und wählt neue Mitglieder Satzungsänderung beschlossen: Aufsichtsrat wird von vier auf insgesamt sechs Mitglieder erweitert

Volker Smid ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Anteilseigner stimmen darüber hinaus allen weiteren Beschlussvorlagen zu und entlasten Vorstand und Aufsichtsrat für das Jahr 2021 Nürnberg, den 6. Juli 2022: Die Aktionärinnen und Aktionäre der Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, haben auf der heutigen Hauptversammlung vier neue Mitglieder für den Aufsichtsrat gewählt. Damit wird das Gremium nach Eintragung der Satzungsänderung von zuvor vier auf dann sechs Mitglieder erweitert. Nachdem der bisherige Vorsitzende Prof. Jochen Tschunke und Dr. Knud Klingler bereits Anfang Mai 2022 nach 14-jähriger Tätigkeit angekündigt hatten, ihre Ämter niederzulegen, wurden jetzt Linda Mihalic und Dr. Roland Wöss neu in das Gremium gewählt. Die erfolgte Wahl der zusätzlichen Aufsichtsratsmitglieder Petra Neureither und Torsten Wegener wird mit der Eintragung der Satzungsänderung wirksam. Die Hauptversammlung, die in diesem Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut virtuell abgehalten wurde, folgte damit den Kandidatenvorschlägen des Aufsichtsrats. Gleich im Anschluss an die Aktionärsversammlung ernannte der Aufsichtsrat in seiner konstituierenden Sitzung Volker Smid zu seinem neuen Vorsitzenden. In weiteren Tagesordnungspunkten hat die diesjährige Hauptversammlung die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 entlastet. Alle sonstigen zustimmungspflichtigen Beschlussvorschläge wurden ebenfalls mit deutlicher Mehrheit angenommen. Insgesamt waren rund 60% des Grundkapitals auf der diesjährigen Hauptversammlung vertreten. IR Kontakt

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com

