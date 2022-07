Rock Teck Lithium: Aktie sendet ein Lebenszeichen - Vereinbarung mit Thyssenkrupp Materials

Kommt die Aktie des kanadischen Lithium-Players, der eine Produktionsanlage in Guben baut, wieder in Schwung? Heute zumindest kann das Papier seinen Abwärtstrend vorübergehend stoppen und über 5 Prozent zulegen. Allerdings liegt der Kurs immer noch deutlich mehr als 50 Prozent unter seinem All-Time-High. Eine neue Absichtserklärung mit der Thyssenkrupp Materials Trading GmbH lässt die Anleger heute etwas zuversichtlicher werden.

Absichtserklärung nicht bindend

Die beiden Parteien haben eine nicht bindende Absichtserklärung über den Aufbau einer strategischen Partnerschaft zur Belieferung mit Lithiumspodumen-Konzentrat vereinbart. Rock Tech plant das Mineral ab Ende 2024 in seinem Konverter in Guben, Deutschland, in hochreines Lithiumhydroxid zu veredeln, einen zentralen Bestandteil in Batterien für Elektroautos und Plug-in-Hybride.

Im Gegenzug wird Thyssenkrupp Materials hochreines Lithiumhydroxid für den Batteriemarkt sowie andere Nebenprodukte, die während der Veredelung entstehen, kaufen. Mit der getroffenen Absichtserklärung will Roch Tech die Lieferkette für Lithium direkt aus Deutschland heraus stärken. Sie reicht von der Rohstoffversorgung über die Veredelung bis hin zur Bedarfsdeckung für die Automobilindustrie.

Beide Seiten sind sehr zufrieden mit der getroffenen Absichtserklräung

Wir haben mit thyssenkrupp Materials Trading einen globalen Logistik- und Handelspartner gefunden, der uns weitere Sicherheit bei Versorgung mit Spodumen geben sollte. Damit stellen wir unseren Inputstrom breiter auf und das bringt uns einen großen Schritt voran.

Die potenzielle Partnerschaft mit Rock Tech unterstreicht den konsequenten Ausbau unserer globalen Handelsaktivitäten in der internationalen Batterie- und Electric Vehicles Industrie. Durch den Handel von Lithiumprodukten erweitert sich unser Lieferportfolio um einen weiteren, für die Entwicklung langlebiger Batterien, sehr bedeutenden Rohstoff.

Wird die Aktie wieder interessant?

Die heutige Nachricht ist mit Sicherheit nicht so stark wie der Einstieg von Stellantis bei Vulcan Energy. Hier hatte die Aktie des Lithium Player danach fast 20 Prozent zugelegt. Allerdings ist die heutige Nachricht ein weiterer Baustein in dem positiven Newsflow, der in kommenden Monaten bei Rock Tech Lithium zu erwarten ist. Dieses könnte die Aktie dann wieder Stück für Stück steigen lassen. Obwohl der Markt gerade schwer einzuschätzen ist, plädieren wir dafür eine erste Position bei Rock Tech aufzubauen.

Das Unternehmen ist zwar noch nicht profitabel, aber dass der Bedarf an batteriefähigen Lithiumhydroxid immer weiter steigen wird, ist unumstritten. Er Mittwoch hatte VW-Chef Herbert Diess in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass er das Problem in Zukunft nicht bei den Ladesäulen für E-Autos sieht, sondern eher ein Batterie-Mangel auf die Autobauer zukommt. Daher dürfte Rock Tech keine Probleme haben Abnehmer für sein Lithiumhydroxid zu bekommen, wenn die Anleger in Guben den Betrieb aufnimmt. Das soll Ende 2024 der Fall sein. Sich jetzt bei der Aktie zu positionieren könnte daher ein guter Einstiegszeitpunkt sein.

montega sieht Potenzial von deutlich mehr als 100 Prozent

Das Analyse-Haus montega hat Rock Tech Lithium schon länger auf seiner Empfehlungsliste und hat sich das Lithium-Unternehmen Ende Juni nach dem Einstieg von Stellantis bei Vulcan erneut angeschaut. Das Ergebnis der Analyse: Die Kaufempfehlung wurde bestätigt und das Kursziel wurde von 9,50 auf 10,50 kanadische Dollar angehoben. Zum Zeitpunkt der Analyse ein Kurspotenzial von deutlich mehr als 100 Prozent.

Mit Material von dppa-AFX