Trading-Chance: Turnaround nach „bad news“ … das ist jetzt spannend!

Die Zahlen zum 1. Quartal waren düster, die Analysten senkten reihenweise die Kursziele … und jetzt kommt die zweite Kapitalerhöhung in kurzer Zeit. Aber die Aktie, heute Früh im Minus gestartet, zieht an. Um wen es geht? Um die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex. Eine Trading-Chance Long.

Es läuft derzeit einfach alles schief bei Nordex. Eigentlich müsste man sich angesichts der kritischen Perspektive der fossilen Energien und den Bekenntnissen vor allem der EU zu einem massiven Ausbau der „Erneuerbaren“ ja vor Aufträgen nicht mehr retten können und das zu kräftig anziehenden Gewinnen führen. Aber die immens gestiegenen Kosten und die Materialengpässe konterkarieren dieses rosige Szenario. So sehr, dass sich Nordex mehr Geld besorgen muss.

Im Minus gestartet, aber …

Vor zwei Wochen stockte Nordex das Kapital bereits um zehn Prozent auf, indem der spanische Großaktionär Acciona seinen Anteil kräftig steigerte. Jetzt wurde eine erneute Kapitalerhöhung um ca. 20 Prozent lanciert, bei der die normalen Aktionäre ebenfalls zeichnen können … zu 5,90 Euro pro neue Aktie … und bei der nicht von den bisherigen Anlegern gezeichnete Aktien dann von einem Bankenkonsortium gekauft werden. Damit teilt sich der Gewinn, sobald denn wieder einer erzielt wird, jetzt schon durch etwa 30 Prozent mehr Aktien als zuvor.

Es hätte nicht überrascht, wenn Nordex daraufhin dramatisch eingebrochen wäre. Und ja, der Tag begann auch so, aber Sie sehen es im Chart: Die Aktie startete mit einem Minus von bis zu 6,25 Prozent, lag aber dann gegen 14 Uhr auf einmal über fünf Prozent im Plus. Wieso?

… jetzt sehen wir „buying on bad news“

Man darf vermuten, dass es sich da um das Phänomen des „buying on bad news“ handelt, das dann auftaucht, wenn genug Trader unterstellen, dass jetzt so ziemlich alles, was an schlechten Nachrichten kommen kann, auch gekommen ist. Sprich dass die Verkaufsargumente „durch“ sind, die Short-Seller somit eher ihre Gewinne mitnehmen statt noch weiter zu drücken und daher eine Chance besteht, dass man mit diesen üblen Nachrichten das Tief gesehen hat. Was so kommen kann … aber nicht muss, was bedeutet:

Das „bullish engulfing pattern“, das wir zur Stunde im Chart sehen (eine weiße Kerze, deren Kerzenkörper den des Vortags komplett einhüllt), ist zwar ein markant positives Signal. Eine Garantie, dass es sich durchsetzt und die Aktie nicht doch noch einen erneuten „Schwächeanfall“ erleidet, kann es aber nicht geben. Die Chance dafür ist da, keine Frage … aber es ist hochspekulativ, jetzt aktiv zu werden bzw., wenn man unsere Trading-Chance vom 22. April auf der Short-Seite mitgemacht hatte, die Position zu drehen. Dazu:

Hochvolatil, hochspekulativ, hochspannend!

Wir hatten am 22. April eine Trading-chance Short auf Nordex vorgestellt. Das damals genannte Short-Zertifikat mit der WKN PD2WNM liegt derzeit um die 90 Prozent im Gewinn. Wer die heute vorgestellte Long-Positionierung umsetzen möchte, würde hier jetzt natürlich den Gewinn mitnehmen.

Für diese wie gesagt hochspekulative, vor allem aber hochspannende Long-Chance haben wir ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas herausgesucht. Auf Basis des Basispreises und Knock Out-Levels von 4,830 Euro bietet dieses Zertifikat einen Hebel von momentan 1,9, was bei dieser so volatilen Aktie absolut angemessen ist, immerhin hat der Kurs ja alleine vom bisherigen Tagestief zum bisherigen Tageshoch fast 17 Prozent zugelegt, da ist also richtig Pfeffer drin. Die WKN dieses Zertifikats lautet PD7HYG.

Den Stop Loss würden wir bei 8,20 Euro und damit knapp unter das heutige Tagestief legen, denn sollte die Nordex-Aktie doch noch unter diesen Level fallen, wäre der „bullish engulfing pattern“ und mit ihm das bullische Setup eliminiert. Umgerechnet auf das Zertifikat mit der WKN PD7HYG entspricht das einem Kurs von 3,68 Euro.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 9,82 Euro, 11,30 Euro, 12,20 Euro, 13,66 Euro

Unterstützungen: 8,218 Euro, 7,476 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Nordex

Basiswert Nordex WKN PD7HYG ISIN DE000PD7HYG4 Basispreis 4,508 Euro K.O.-Schwelle 4,508 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 1,9 Stop Loss Zertifikat 3,68 Euro

