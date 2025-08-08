Trading-Chance Medtronic: Unterbewertet?

Werbung

Ein weiterer Dividenden-Aristokrat, diesmal aus dem Medizin-Technik-Sektor, ist Gegenstand unserer heutigen Trading-Chance. Das Unternehmen erhöhte seine Dividende in 48 aufeinander folgenden Jahren und ist damit so etwas, wie ein Methusalem unter den Dividenden-Aristokraten. Warum die Aktie nach einer größeren Korrektur nun wieder interessanter wird, und welche Trading-Chance sich hieraus für uns ergibt, zeigen wir im heutigen Artikel.

Was macht Medtronic?

Medtronic ist in der Medizintechnik tätig. Die Geschäftsfelder umfassen Cardiac and Vascular Group, Minimally Invasive Therapies Group, Restorative Therapies Group und Diabetes Group. Im Segment Cardiac and Vascular Group konzentriert sich Medtronic auf Produkte und Therapien für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, darunter Herzschrittmacher, Stents und Aortenklappen. Dieser Bereich ist auf die Behandlung von Herzerkrankungen und die Verbesserung des Blutflusses spezialisiert. Die Minimally Invasive Therapies Group fokussiert sich auf innovative Produkte und Lösungen, die minimalinvasive chirurgische Eingriffe ermöglichen. Dazu gehören unter anderem endoskopische Instrumente und chirurgische Navigationssysteme. Diese Technologien zielen darauf ab, die Genesungszeit zu verkürzen und den Patientenkomfort zu erhöhen. Im Bereich der Restorative Therapies Group bietet Medtronic Produkte an, die sich auf die Wiederherstellung verschiedener Körperfunktionen konzentrieren. Dies schließt Wirbelsäulentechnologien, Neurostimulation und chirurgische Technologien ein. Ziel ist es, Behandlungslösungen für Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Nervensystems zu entwickeln. Die Diabetes Group widmet sich der Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung und Kontrolle von Diabetes. Dazu zählen Insulinpumpen und kontinuierliche Glukosemonitoringsysteme, die Patienten dabei unterstützen, ihren Blutzuckerspiegel zu überwachen und zu managen.

Margenstarkes Unternehmen

Medtronic zählt mit einer Netto-Marge von 13,9 Prozent zu den margenstarken Unternehmen. Seinen Gewinn steigerte das Unternehmen zwischen 2015 und 2025 von 2,41 auf 3,62 US-Dollar je Aktie. Bis 2028 soll das Ergebnis pro Anteilsschein auf 4,96 Dollar verbessert werden. Der Operative Cashflow entwickelt sich seit 2015 und einem damaligen Anteil von 4,42 je Aktie positiv. Bis 2028 soll dieser auf 7,31 Dollar pro Aktie erhöht werden. Das derzeitige Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 16 liegt deutlich unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 18,2 liegt. Damit ist die Aktie auf dem gegenwärtigen Kursniveau alles andere als teuer, sondern tendenziell unterbewertet.

Starke Unterstützungszone bei 70-80 Dollar

1977 als Pennystock an die New Yorker Börse gekommen, bekamen Aktionäre in der Spitze 2021 satte 135 Dollar für eine Aktie. Seitdem gab es eine spürbare Abkühlung des Kursgeschehens bis etwa 70 Dollar. Zwischen besagten 70 Dollar und der 80-Dollar-Marke ist die Aktie horizontal ausgezeichnet unterstützt. Zudem verläuft der Aufwärtstrend derzeit mitten in dieser Zone – genau genommen bei 74 US-Dollar. Die Kanalobergrenze ist aktuell bei 91 Dollar gelegen. Gelingt es, den leichten Widerstand bei 95 Dollar zu knacken, so wäre Luft bis 120-130 Dollar, langfristig bis auf neue Allzeithochs.

Fazit:

Auch dieser Dividenden-Aristokrat ist für uns quasi immer ein Kauf. Die Aktie hat eine charttechnische Unterstützungszone unweit des gegenwärtigen Kursgeschehens und ist mit einem KGV von 16 zudem sehr günstig. Die hohe Netto-Marge und die breite Produktpalette machen ein Engagement für „Nicht-Aktionäre“ des Unternehmens derzeit sehr attraktiv.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Medtronic

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 61,665. Bei einem aktuellen Preis von 91,24 ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,96. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PE46CK.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 95, 135 USD

Unterstützungen: 70, 74 und 80 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Medtronic

