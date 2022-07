DGAP-News: Veganz Group AG: Erste ordentliche Hauptversammlung der Veganz Group AG nach dem Börsengang

DGAP-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Veganz Group AG: Erste ordentliche Hauptversammlung der Veganz Group AG nach dem Börsengang



12.07.2022 / 11:29

Erste ordentliche Hauptversammlung der Veganz Group AG nach dem Börsengang (Berlin, 12. Juli 2022) Die Veganz Group AG (veganz.de), der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, hat heute ihre erste Hauptversammlung nach dem Börsengang als virtuelle Versammlung durchgeführt. Bei einer Präsenz (einschließlich abgegebener Briefwahlstimmen) von rund 33 Prozent des Grundkapitals wurden die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit angenommen. Auf der Agenda standen die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie die Bestellung des Abschlussprüfers. 2021 hatte es Veganz trotz der fortgesetzten COVID-19-Pandemie geschafft, insbesondere dank des konsequenten Ausbaus der Vertriebskanäle, weiter zu wachsen. Dabei hatte das Unternehmen sowohl die Produktpalette als auch die Marktstellung verbessert und die Innovationskraft durch vielversprechende Projekte und Kooperationen weiter gestärkt. Mit dem Börsengang hat die Gesellschaft zudem eine solide Grundlage für den Ausbau der eigenen, pflanzlichen Lebensmittelproduktion geschaffen und die Finanzierungssituation auf ein stabiles Fundament gestellt. "Der globale Megatrend in Richtung einer umwelt- und klimabewussten Ernährung, für die wir seit mittlerweile einem Jahrzehnt einstehen, ist ungebrochen,“ sagt Jan Bredack, Gründer und CEO der Veganz Group AG. „Auch wenn uns die aktuellen Rahmenbedingungen vor unterschiedlichste Herausforderungen stellen, arbeiten wir konsequent daran, unsere Ziele erfolgreich in die Tat umzusetzen: Die gerade im Juni gestartete temporäre Produktion unseres Veganz Räucherlaxs´ in Neubrandenburg sowie die Forschungskooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME zum gemeinsamen Anbau von Erbsen im Vertical Farming sind wichtige Schritte auf diesem Weg.“ Über die Veganz Group AG

Veganz (veganz.de) – Gut für dich, besser für alle – ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte der europäischen Länder in über 22.000 Points of Sale (POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz im Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt. Kontakt:

