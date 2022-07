DGAP-Adhoc: Heidelberg Pharma und Chiome Bioscience unterzeichnen exklusive, zielgerichtete Forschungs- und Optionsvereinbarung für die Entwicklung eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats

DGAP-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Kooperation

Heidelberg Pharma und Chiome Bioscience unterzeichnen exklusive, zielgerichtete Forschungs- und Optionsvereinbarung für die Entwicklung eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats



Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Heidelberg Pharma und Chiome Bioscience unterzeichnen exklusive, zielgerichtete Forschungs- und Optionsvereinbarung für die Entwicklung eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats Ladenburg, 13. Juli 2022 – Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) und Chiome Bioscience Inc., Tokio, Japan, (Tokio: 4583) gaben heute die Unterzeichnung einer exklusiven, zielgerichteten Forschungs- und Optionsvereinbarung bekannt. Die Heidelberg Pharma Research GmbH unterzeichnete diese Zusammenarbeit, die einen monoklonalen Antikörper von Chiome gegen ein spezifisches Zielmolekül mit der proprietären ATAC®-Plattform von Heidelberg Pharma kombinieren wird. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Chiome Zugang zu Heidelberg Pharmas Amanitin-Toxin-Linker-Plattformtechnologie und hat eine Option auf eine exklusive, zielgerichtete Lizenz für die weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte an dem aus der Forschungskooperation hervorgehenden Produktkandidaten. Heidelberg Pharma hat Anspruch auf eine Optionsgebühr, entwicklungs- und umsatzabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 105 Millionen Euro sowie gestaffelte Lizenzgebühren im mittleren bis oberen einstelligen Bereich.



Über Heidelberg Pharma Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC®-Technologie und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom, das sich in klinischer Entwicklung befindet. HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs, befinden sich in der präklinischen Prüfung. Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com . ATAC® ist eine eingetragene EU-Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH. Über Chiome Bioscience Chiome Bioscience ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase. Chiome konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Antikörper-basierten Therapeutika in Krankheitsbereichen mit ungedecktem medizinischen Bedarf. Chiome verfügt über eine patentrechtlich geschützte Technologie zur Herstellung von Antikörpern, das ADLib® System, sowie über mehrere Antikörperforschungs- und präklinische Programme. Chiome wurde 2005 gegründet, ist an der Tokioter Börse (Code: 4583) notiert und hat seinen Sitz in Tokio, Japan. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.chiome.co.jp. Kontakt

Heidelberg Pharma AG

Sylvia Wimmer

Tel.: +49 89 41 31 38-29

E-Mail: investors@hdpharma.com

Gregor-Mendel-Str. 22, 68526 Ladenburg IR/PR-Unterstützung

MC Services AG

Katja Arnold (CIRO)

Managing Director & Partner

Tel.: +49 89 210 228-40

