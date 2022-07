Trading-Chance PepsiCo: Trotz (scheinbar) guter Bilanzdaten ein Short-Signal!

Werbung

Das gestern veröffentlichte Quartalsergebnis des Getränkeherstellers PepsiCo übertraf zwar die Prognosen der US-Analysten. Aber war es wirklich gut? Die Anleger stimmten mit den Füßen ab: PepsiCo startete den gestrigen Handelstag im Plus … und beendete ihn im Minus, wodurch auch noch ein „bearish engulfing pattern“ entstand. Eine Trading-Chance Short.

Der Trick, Bilanzdaten einfach nur mit den Prognosen zu vergleichen, die man, um die Marktstimmung positiv zu halten, in den USA gerne zu tief ansetzt, statt mit den Ergebnissen des Vorjahresquartals, ist uralt. Aber er funktioniert eben nicht immer, denn gerade in schwierigen Börsenphasen schauen immer mehr Investoren eben genauer hin. Und wer das tat, war von den Ergebnissen des Getränke-Riesen PepsiCo nicht gerade beeindruckt.

Bedenkt man die Inflation, ist da wenig Wachstum zu sehen

Der Umsatz lag im zweiten Quartal zwar mit 20,23 Milliarden US-Dollar über der durchschnittlichen Prognose von 19,51 Milliarden. Aber wäre die so eingetroffen, wäre es übel gewesen. Immerhin lag der Umsatz ein Jahr zuvor bei 19,22 Milliarden. Und rechnet man die Inflation heraus, wäre das vom reinen Warenvolumen her dann ein Umsatzrückgang gewesen. Gut war zwar, dass der Gewinn mit 1,86 US-Dollar pro Aktie nicht nur über der Prognose von 1,74 US-Dollar, sondern auch einigermaßen solide über dem des zweiten Quartals 2021 lag, als 1,72 US-Dollar hereinkamen. Aber damals gab es in vielen Regionen der Welt noch Lockdowns, im aktuellen Frühjahrsquartal nur in einigen Regionen Chinas. So gesehen war das gar nicht mal so gut, was PepsiCo da ablieferte. Und:

Es war auffällig, dass der Konzern auf diese Zahlen hin zwar die Gesamtjahres-Umsatzprognose leicht von acht auf zehn Prozent Wachstum anhob, aber nicht die Gewinnerwartung. Nicht umwerfend. So gesehen wundert nicht, was wir daraufhin im Chart zu sehen bekamen:

„bearish engulfing pattern“ als Einladung für einen Short-Trade

Die Aktie eröffnete zwar im Plus, fiel dann aber stetig zurück und schloss im Minus. Daraus ergab sich eine lange rote Kerze im Candlestick-Chart, die den Kerzenkörper des Vortags komplett einhüllte (und den vom vorherigen Tag gleich mit). Das ist ein sogenanntes „bearish engulfing pattern“, ein Indiz dafür, dass der Wind sich zu Gunsten der Short-Seller dreht.

Quelle: marketmaker pp4

Wenn man sich anschaut, dass die PepsiCo-Aktie am gestrigen Tageshoch auf dem Level des Jahresbeginns lag, während der Gesamtmarkt längst weit im Minus liegt und die Erwartung, dass ein Getränkehersteller eine hohe Inflation und eine wankende Konjunktur einfach unbeschadet übersteht, höchst gewagt ist, drängt sich ein Short-Trade hier förmlich auf. Und da dieses „bearish engulfing pattern“ mit überkauften markttechnischen Indikatoren einhergeht, erst recht.

Hier geht ein bisschen „mehr Hebel“

Mit einem Stop Loss, der so über den in diesem Jahr markierten Hochs (die übrigens Rekordhochs waren) liegt, dass ein kurzes Überschießen möglich wäre, ließe sich bei dieser Aktie durchaus ein bisschen „mehr Hebel“ wagen. Wir haben Ihnen für diese Trading-Chance folgendes Knock Out-Zertifikat Short herausgesucht:

Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas, Basispreis und K.O.-Level bei 207,723 US-Dollar, Hebel 4,37. Stop Loss bei 2,80 Euro (entspricht gut 179 US-Dollar im Aktienkurs beim derzeitigen Wechselkurs Euro/US-Dollar von 1,0050. Die WKN dieses Short-Zertifikats der BNP Paribas lautet PH3T46.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 177,22 US-Dollar, 177,62 US-Dollar,

Unterstützungen: 154,86 US-Dollar, 153,37 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf PepsiCo

Basiswert PepsiCo WKN PH3T46 ISIN DE000PH3T462 Basispreis 207,723 US-Dollar K.O.-Schwelle 207,723 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 4,37 Stop Loss Zertifikat 2,80 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

