NETEASE - China-Aktie wird wieder interessant für Antizykliker

NetEase Inc. - WKN: 501822 - ISIN: US64110W1027 - Kurs: 89,390 $ (Nasdaq)

Mit "Abwärtstrendlinie(n) im Fokus" überschrieb ich vor gut einem Monat die Analyse der Netease-Aktie. Und exakt an diesen beiden mittelfristigen Abwärtstrendlinien stoppte auch die jüngste Erholung. Ein charttechnischer Befreiungsschlag gelang folglich nicht. Der China-Titel ging vielmehr in eine Abverkaufsphase über, nähert sich nun aber einem wichtigen Supportbereich.

Was nicht steigen möchte, fällt

Trader können sich die Unterstützungszone zwischen 85 und 83 USD vormerken. Dort wurden Rücksetzer immer wieder gestoppt. Käme es in diesem Bereich zur Ausbildung von Umkehrkerzen, könnte die Aktie in eine Erholung einbiegen und sich wieder in Richtung der beiden EMAs 50 und 200 aufmachen. Ein Zwischenhoch der vergangenen Tage notiert bei 95,56 USD, darüber liegt um 100 USD eine massive Widerstandszone. Wie bereits im Juni beschrieben, würde erst ein Ausbruch über die Hochs um 108,19 USD ein starkes prozyklisches Kaufsignal in Richtung 118,19 bis 120,84 USD auslösen.

Allerdings sollten Antizykliker unbedingt Absicherungen einziehen, denn sollte die Aktie in einem Rutsch auch die Unterstützungszone um 84 USD aufgeben, könnte ein im März gerissenes Gap wie ein Magnet wirken. Es wäre bei 75,79 USD geschlossen und bildet zusammen mit einer Horizontalen bei 75,53 USD einen möglichen Zielbereich für dieses bärische Szenario.

Fundamental hat sich verglichen mit der letzten Einschätzung freilich wenig geändert. Sollte es zu neuen Lockdowns in China kommen, wäre Netease als Videospieleanbieter eher ein Profiteur. Der nächste Quartalsbericht des Unternehmens wird am 29. August erwartet.

Fazit: Innerhalb des mittelfristigen Abwärtstrendkanals müssen die Bullen die Netease-Aktie im Bereich von 84 USD stabilisieren, da ansonsten die Schließung des großen Gaps aus dem März bis hin zu einem Test der unteren Trendkanalbegrenzung drohen.

Netease-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)