BLACKROCK - Ergebnisse unter Erwartung, Aktie fällt leicht

Blackrock Inc. - WKN: 928193 - ISIN: US09247X1019 - Kurs: 588,630 $ (NYSE)

Nach einem herausragenden Jahr 2021 muss auch der Vermögensverwalter Blackrock 2022 kleinere Brötchen backen. Ähnlich wie die US-Großbanken gestern präsentierte Blackrock einen Quartalsbericht, der unter der Markterwartung lag. Weitere Schwäche in der Aktie dürfen sich die Käufer eigentlich nicht mehr erlauben.

Ein mieses erstes Halbjahr

Chairman und CEO Larry Fink spricht vom "schlechtesten Start in ein Jahr sowohl für Aktien als auch für Bonds in den letzten 50 Jahren". Da ahnt man schon, wie auch die Blackrock-Ergebnisse im zweiten Quartal aussehen. Der operative Gewinn ging gegenüber der Vorjahresperiode um 14 % auf 1,73 Mrd. USD zurück, der Nettogewinn brach sogar um 30 % auf 1,12 Mrd. USD ein. Das bedeutet ein Ergebnis von 7,36 USD je Aktie nach 10,45 USD im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 8,02 USD fast 10 % mehr erwartet. Mit dem Q2-Umsatz von 4,53 Mrd. USD (6 % weniger als im Q2 2021) traf das Management die Markterwartung dagegen weitestgehend. Der Wert der Assets under Management (AuM) gab wenig überraschend deutlich von 9,57 auf 8,49 Bio. USD nach. Interessanterweise stiegen die Mittelzuflüsse der Kunden von 86 Mrd. USD im ersten Quartal auf 90 Mrd. USD. Die Kunden nutzen die Marktkorrektur also wohl verstärkt für Käufe. 52 Mrd. USD entfielen auf ETFs.

Analysten gehen davon aus, dass Blackrock in diesem Jahr auf einen Umsatz von knapp 18,6 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 35,33 USD kommen wird, was einem Gewinnrückgang von rund 10 % entsprechen würde. 2023 werden wiederum neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn erwartet. Die KGVs des US-Standardinvestments belaufen sich auf 17 und 15.

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie im Zuge der massiven Korrektur der vergangenen Monate eine wichtige Unterstützungszone zwischen 594,50 und 576,80 USD erreicht. Vorbörslich notiert sich leicht im Minus bei rund 580 USD. Eine abgeschlossene Bodenbildung liegt nicht vor, bislang sind selbst die Stabilisierungsansätze noch sehr fragil. Insofern drängt sich der Titel aus charttechnischer Sicht nicht auf.

Fazit: Blackrock zählt zu den Standardinvestments im US-Bereich. Der ein oder andere Anleger dürfte auf dem aktuellen Niveau schwach werden. Charttechnisch kann aber noch keine Entwarnung gegeben werden.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 19,37 18,57 19,83 Ergebnis je Aktie in USD 39,18 35,33 39,53 Gewinnwachstum -9,83 % 11,89 % KGV 15 17 15 KUV 4,6 4,8 4,5 PEG neg. 1,3 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Blackrock-Aktie (Wochenchart)

