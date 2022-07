Ergebnisse besser als befürchtet | Goldman Sachs | Bank America | Boeing im Fokus

👉 Hier geht's zur Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



Angefacht durch besser als befürchtete Ergebnisse, setzt sich die Rallye vom Freitag fort. Im Fokus stehen die Aktien von Goldman Sachs, Synchrony, Bank America und Boeing.



0:00 - Intro

0:55 - Freundliche Kurse

1:36 - Bankensektor: Goldman Sachs, Bank of America

5:25 - Fluggesellschaften: Boeing

7:15 - Coinbase auf der Gewinnerseite

7:30 - Renditen der Staatsanleihen nicht weiter gestiegen

9:04 - Morgan Stanley zum Bärenmarkt | Zenit der Inflation?

11:10 - Tendenz des S&P

12:25 - Boden im Bärenmarkt erreicht?

13:57 - China: Immobiliensektor & Covid

15:49 - Energie & Öl

17:16 - Biden in Saudi Arabien | Build Back Better Plan

18:57 - Fundraising für die nächste Präsidentschaftswahl

20:25 - Apple, Snap, Twitter, Tesla

23:05 - Cäsar



► Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell