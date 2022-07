Goldman Sachs: Abwärtstrend im Test

Als die Goldman Sachs-Aktie bei 426,16 US-Dollar im Oktober 2021 und einer vorausgegangenen und zu dem äußerst steilen Kursrallye ein Topp ausgebildet hatte, wechselte der Trend zur Unterseite. Bis Sommer dieses Jahres ging es schließlich auf die markante Unterstützung aus 2018 bei 275,31 US-Dollar abwärts. Dort schwankt der Wert anschließend einige Wochen grob seitwärts und bildete einen Boden aus, der mit dem Kurssprung in dieser Woche aktiviert werden könnte. Eine vielversprechende Chance an einer Gegenbewegung in aufstrebenden Aktienmärkten zu profitieren.

Hammerkerze etabliert

Kommt es zu einem Tagesschlusskurs mindestens oberhalb der Kursmarke von 305,90 US-Dollar, könnte sich die Goldman Sachs-Aktie an ihrer letzten Höchststände um 329,72 und darüber an den EMA 200 sowie die Kursmarke von 348,13 US-Dollar heranpirschen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein Long-Investment anbieten. Wünschenswert wäre für den Abschluss des Bodens um 275,31 US-Dollar noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs über dem EMA 50. Unterhalb der aktuellen Jahrestiefs würden allerdings weitere Verluste in den Bereich von 250,00 US-Dollar drohen.