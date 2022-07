Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mikron Gruppe mit erneuter Profitabilitätsverbesserung



20.07.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Biel, 20. Juli 2022, 7.00 Uhr – Die Mikron Gruppe hat ihre Halbjahresresultate im Jahr 2022 erneut verbessert. Der Bestellungseingang stieg im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 33.3%, der Umsatz um 4.3%, und der EBIT erhöhte sich von CHF 8.2 Mio. im ersten Halbjahr 2021 auf CHF 11.4 Mio. (+39.0%). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 7.8% (erstes Halbjahr 2021: 5.9%). Die starke Nachfrage in allen Schlüsselmärkten und der höhere Umsatz der Division Mikron Machining waren ausschlaggebend für diese erfreuliche Entwicklung. Der Bestellungseingang der Mikron Gruppe liegt mit CHF 223.3 Mio. für das erste Halbjahr 2022 um 33.3% über dem entsprechenden Wert des ersten Halbjahres 2021 (CHF 167.5 Mio.). Alle Divisionen trugen zu diesem Wachstum bei. Den grössten Zuwachs, mit zum Teil langfristigen Rahmenaufträgen, verzeichnete die Division Mikron Machining (+52.9%). Die Division Mikron Automation konnte von der anhaltend hohen Nachfrage aus der Pharma- und Medizintechnikbranche profitieren und ihren Bestellungseingang um 32.0% steigern. Der Umsatz der Mikron Gruppe wuchs von CHF 139.9 Mio. im ersten Halbjahr 2021 auf CHF 145.9 Mio. im ersten Halbjahr 2022 (+4.3%). Ein grosser Teil der markanten Zunahme beim Bestellungseingang wird sich erst 2023 und in den Folgejahren auf den Umsatz auswirken. Mit einem Umsatzanteil von 48% blieb Europa (inklusive Schweiz) auch im ersten Halbjahr 2022 der wichtigste Absatzmarkt. Hier steigerte Mikron den Umsatz im Vergleich mit der entsprechenden Vorjahresperiode um 3.4%, in Asien um 60.8%. In den USA ging der Umsatz um -13.4% zurück. Der Auftragsbestand per Ende Juni 2022 übertrifft mit CHF 255.7 Mio. den entsprechenden Wert von Ende 2021 (CHF 176.7 Mio.) um 44.7%. Mit Ausnahme der chinesischen Werke, die aufgrund der lokalen Corona-Restriktionen nur sehr eingeschränkt oder gar nicht arbeiten konnten, verzeichnete die Mikron Gruppe in allen drei Divisionen eine hohe Auslastung während des gesamten ersten Halbjahres 2022. Profitabilität

2022 erzielte Mikron einen Halbjahres-EBIT von CHF 11.4 Mio. (erstes Halbjahr 2021: CHF 8.2 Mio., +39.0%). Die Gruppe erzielte damit im ersten Halbjahr 2022 eine EBIT-Marge von 7.8%. Das Unternehmensergebnis liegt mit CHF 10.5 Mio. unter dem Halbjahresergebnis 2021 von CHF 11.8 Mio. Der letztjährige Halbjahresgewinn enthält einen einmaligen positiven Steuereffekt von CHF 5.0 Mio., der aus der Fusion der Schweizer Gesellschaften und der damit verbundenen Aktivierung von steuerlichen Verlustvorträgen resultierte.



Cashflow

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (einschliesslich Veränderungen des Nettoumlauf-vermögens) belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf CHF 10.3 Mio. (erstes Halbjahr 2021: CHF 29.0 Mio.). Die Investitionen beliefen sich auf CHF 6.9 Mio., was zu einem freien Cashflow von CHF 3.4 Mio. führte. Ausblick

Eine Prognose für das zweite Halbjahr zu treffen, bleibt aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der Weltwirtschaft und der Inflationsentwicklung, des Krieges in der Ukraine, der Unterbrüche in den globalen Lieferketten und der Coronavirus-Pandemie schwierig. Für das zweite Halbjahr 2022 erwartet Mikron eine Rentabilität auf ähnlichem Niveau wie im ersten Halbjahr 2022. Schlüsselzahlen 1. Halbjahr 2022 der Mikron Gruppe CHF Mio.1) 1.1.–30.6.22 1.1.–30.6.21 +/- Bestellungen 2) 223.3 167.5 33.3% - Machining Solutions 96.6 71.5 35.1% - Automation 126.7 96.0 32.0% Umsatz/Nettoverkaufserlöse 145.9 139.9 4.3% - Machining Solutions 62.0 53.7 15.5% - Automation 83.9 86.2 -2.7% EBIT 2) 11.4 8.2 39.0% Unternehmensergebnis 10.5 11.8 -11.0% Betrieblicher Cashflow 10.3 29.0 -64.5% Auftragsbestand 2) 3) 255.7 190.2 34.4% - Machining Solutions 95.4 56.6 68.6% - Automation 160.3 133.7 19.9% Personalbestand 2) 3) 1’367 1’333 2.6% - Machining Solutions 536 522 2.7% - Automation 800 783 2.2% 30.06.2022 31.12.2021 +/- Bilanzsumme 313.8 300.0 4.6% Eigenkapitalquote 2) 55.4% 55.0% 0.4% 1) ausser Personalbestand und Eigenkapitalquote

2) Alternative Performance Kennzahlen, siehe Semiannual Report 2022, Seiten 16 bis 18, oder www.mikron.com/apm

3) Ende Berichtszeitraum Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses 2022

Gleichzeitig mit dieser Ad-hoc-Mitteilung erscheint der Halbjahresabschluss als Semiannual Report 2022 (in Englisch): www.mikron.com/reports Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt äusserst präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig – als Partner von Unternehmen der Automobil-, der Pharma-, der Medizin¬technik-, der Konsumgüter-, der Schreibgeräte- und der Uhrenindustrie. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China und Litauen. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1350 Mitarbeitende. Download Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

www.mikron.com/news Kontakt

Mikron Switzerland AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO Mikron Group

Telefon +41 91 610 62 09, Mikron Switzerland AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO Mikron GroupTelefon +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com Download Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (pdf) Investor-Relations-Kalender

25.01.2023, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Provisorische Abschlusszahlen

10.03.2023, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022

10.03.2023, 10.30 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz

26.04.2023, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2023



