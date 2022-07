DELIVERY HERO - Neue Jahresprognose katapultiert Aktie aktuell 12% nach Norden

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 46,980 € (XETRA)

Delivery Hero sieht für 2022 einen GMV von €41 bis €43 Mrd (bisher: €44 bis €45 Mrd), einen Gesamtumsatz Segmente von €9,0 bis €9,5 Mrd (bisher: €9,5 bis €10,5 Mrd), eine Ebitda/GMV-Marge von -0,9 % bis -1,0 % (bisher: -1 % bis -1,2 %), weiter positives bereinigtes Ebitda erwartet. Quelle: Guidants News

Nach dem mehrmonatigen Abverkauf an die Unterstützung bei 25,26 EUR konnte sich die Aktie von Delivery Hero ab Mitte Mai erholen und an die Unterseite einer früheren Konsolidierungsphase ansteigen. Auf dem Niveau des Widerstands bei 38,59 EUR bildete sich eine mehrwöchige Dreiecksformation aus, die am Mittwoch bereits mit Schwung nach oben verlassen wurde.

Der heutige Kurssprung infolge der Veröffentlichung der neuen Prognose sorgt für einen Anstieg über das Junihoch und führte die Aktie in der Spitze bereits an den Widerstand 50,18 EUR. Aktuell läuft deine kleine Konsolidierung, die bisher im Bereich um 46,00 EUR gestoppt wurde.

Über 50,18 EUR setzt sich der Aufwärtsimpuls fort

Sollte der Wert jetzt über 48,50 EUR steigen, dürfte das Tageshoch und der Widerstand bei 50,18 EUR angelaufen werden. Ein Ausbruch über diese Marke dürfte die Aktie weiter beflügeln und zu einem Anstieg bis 52,50 EUR und darüber bereits bis an den Bereich um 53,30 EUR führen. Auf Sicht der kommenden Tage könnte darüber sogar der übergeordnete Widerstandsbereich bei 62,44 EUR angesteuert werden.

Um die Chance auf eine Fortsetzung der aktuellen Kaufwelle und der gesamten Erholung seit Mitte Mai nicht zu gefährden, sollte der Wert jetzt möglichst nicht mehr runter 40,50 EUR einbrechen. Korrekturen bis 44,00 EUR sollte man dagegen aufgrund des steilen Anstiegs einplanen. Setzt die Aktie dennoch auch unter 40,50 EUR zurück, wäre das initiale Aufwärtsmomentum in sich zusammengefallen und damit auch ein Abtauchen an den Supportbereich um 33,66 EUR zu erwarten.

Delivery Hero Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)