Meta Platforms: Chance von 113,88 Prozent p.a.!

Der Foto-Dienst Snap hat mit unerwartet schlechten Zahlen die Tech-Branche geschockt. Denn Snap ist ein wichtiger Frühindikator für die US-Technologiebranche. Vom All Time High hat Snap rund 90 Prozent an Marktkapitalisierung verloren. Die Aktionäre fürchten, dass der Trend zum einbrechenden Werbegeschäft auch auf Meta durchschlägt. Heute Dienstag veröffentlicht Alphabet seine Quartalszahlen. Am Mittwoch, den 27. Juli wissen wir dann mehr, wenn Meta seine Zahlen offen legt. Auch der Kurs von Meta hat seit dem Hoch von Anfang September 2021 bereits 55 Prozent eingebüßt. Eventuell haben die Marktteilnehmer aufgrund der schlechten Zahlen bei Snap am vergangenen Freitag überreagiert und bei Meta schon viel vom möglichen Einbruch vorweggenommen.

Zum Chart

Mit der Korrektur vom vergangenen Freitag liegt der Aktienkurs ungefähr in der Mitte des Inlinebereichs. Eventuell gibt es am 27. Juli nach den Quartalszahlen keine großen Kursausschläge mehr, nachdem am vergangenen Freitag schon einiges an Kursbewegung vorweggenommen worden ist. In einem möglichen Szenario sind sogar steigende Kurse denkbar. Auch bei einem Ausreißer nach unten sollte der Kurs die untere Begrenzung des Inline-Optionsscheins nicht durchbrechen, nachdem ein Kurseinbruch von 40 Prozent eher unwahrscheinlich erscheint. Ausgeschlossen werden kann ein Durchbruch allerdings nicht, weil der finale Bewertungstag am 16. Dezember 2022 vergleichsweise weit in der Zukunft liegt. Bis in das Jahr 2024 ist bei Meta Platforms noch ein Gewinnwachstum beim Gewinn pro Aktie von 31 Prozent eingepreist. Können diese Planzahlen gehalten werden, bekommt man den Titel mit einem erwarteten KGV 2024 von aktuell 11,37. Hier erwarten die Marktteilnehmer kein größeres Wachstum mehr von Meta.