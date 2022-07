DAX: Erneute Schlappe für Bullen

Der Deutsche Aktienindex DAX startete recht volatil in die neue Handelswoche und suchte intraday nach einer Richtung. Am Ende des Tages ging das Barometer mit einem leichten Abschlag aus dem Handel. Ein genauer Blick offenbart ein erneutes Scheitern der Käufer im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts verlaufen bei derzeit 13.362 Zählern.

Ein Grund hierfür könnte die Ankündigung von Gazprom sein, die Gaslieferung über Nord Stream 1 nochmals zu halbieren. Als Argument wird die Reparatur einer weiteren Turbine angegeben.

Solange ausgerechnet der EMA 50 sowie das Kursniveau von rund 13.500 Punkte nicht nachhaltig überwunden werden, läuft der DAX Gefahr, zurück auf 13.000 Punkte zurückgeworfen zu werden. Unterhalb von 12.800 Punkten müssten sich Investoren auf Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs bei 12.390 Punkte einstellen.

In einem bullischen Szenario oberhalb von 13.500 Punkten würde dagegen die Kurslücke aus Anfang Juni zwischen 13.648 um 13.749 Punkten ins Visier der Käufer geraten. Allerdings scheinen die Auswirkungen aus der regelkonformen Auflösung eines vorausgegangenen symmetrischen Keils das Barometer weiter zu belasten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zu Dienstleistungspreisen (SPPI) per Juni vorgelegt, darüber hinaus noch das Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung. In den frühen Morgenstunden schoben die Japaner noch die BoJ-Kernrate Verbraucherpreise per Juni nach. Erst ab 14:55 Uhr melden sich die USA mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche zu Wort, gefolgt vom FHFA-Hauspreisindex aus Mai um 15:00 Uhr.