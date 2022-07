Trading-Chance Walmart: Prognosesenkung – Aktie unter massivem Druck

Werbung

Man hätte es befürchten können. Aber diejenigen, die seit den fatal schlechten Zahlen zum ersten Quartal bei Walmart wieder eingestiegen waren, haben mit der gestrigen Senkung der Gewinnprognose offenbar nicht gerechnet. Jetzt fällt ihnen die Aktie schwer auf die Füße: Eine Trading-Chance Short.

Walmart hat gestern nach US-Handelsende eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Zum einen für das 2. Quartal, das, da man ein bis 31.1. laufendes Geschäftsjahr hat, bei Walmart noch bis zum 31. Juli läuft. Zum anderen aber auch für das Gesamtjahr. Der Gewinn pro Aktie werde im bald endenden Quartal zwischen 8 und 9 Prozent unter Vorjahr liegen, für das Gesamtjahr rechnet die US-Supermarktkette jetzt mit einem Gewinnrückgang von 11 bis 13 Prozent gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr. Das ist nicht gerade eine kleine Korrektur, bislang lag die Prognose für das Geschäftsjahr bei einem Gewinnrückgang um etwa ein Prozent. Vor allem eines muss man dabei sehen:

Es wird immer schlimmer … warum sollte das bisherige Tief also halten?

Das ist nicht die erste Korrektur der Prognose für das Gesamtjahr. Nachdem Walmart im Mai ein fatal schwaches erstes Geschäftsjahresquartal ablieferte, was zum ersten heftigen Kurseinbruch der Aktie führte, senkte man damals die Gewinnprognose von einem vorher kommunizierten Gewinnanstieg im einstelligen Prozentbereich auf eben diese vorher erwähnten -1 Prozent. Jetzt also soll es zwischen -11 und -13 Prozent werden. Da stellt sich natürlich die Frage: Warum sollte das Tief vom Mai, als die Aktie bei 117,27 US-Dollar aufsetzte, halten, als man noch von besseren Perspektiven ausging?

Quelle: marketmaker pp4

Diejenigen, die seither bei Walmart eingestiegen sind, haben, das ist jetzt klar, auf Sand gebaut. Dementsprechend steht die Aktie im frühen vorbörslichen Handel auch deutlich unter Druck. Aber bislang bewegt sich diese vorbörsliche Notierung noch klar über den Mai- und Juni-Tiefs. Bei einem Kurs, der vorbörslich schon im Minus liegt, einen Short-Trade einzugehen, ist natürlich immer etwas kniffliger zu lösen, weil man nicht sicher sein kann, dass die Aktie im regulären Handel nicht womöglich doch höher startet. Aber bei dieser Perspektive bestünde eine solide Chance, dass nicht nur dieses bisherige Tief bei 117,27 US-Dollar getestet wird, sondern dass es auch bricht, daher ist ein Short-Trade allemal eine interessante Trading-Chance!

Short-Trade mit der Chance, zu einem mittelfristigen Investment zu werden

Dass der Konsum in den USA kurzfristig wieder boomen könnte, die massiv höheren Kosten für die Einzelhändler spürbar sinken oder gar beides: Für die nächsten Monate ist das nicht wahrscheinlich. So gesehen könnte man eine Short-Position auf Walmart durchaus auch in ein paar Monaten noch im Depot finden … wenn man den Hebel vernünftig, sprich nicht zu hoch, wählt, damit man bei jederzeit möglichen Gegenbewegungen gelassen bleiben kann.

Wir stellen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis und KO.-Level von 162,731 US-Dollar aktuell einen Hebel von knapp über 3 ausweist. Den Stop Loss würden wir zunächst bei 133 US-Dollar in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von 2,88 Euro im Zertifikat (basierend auf dem aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von etwa 1,02). Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Walmart lautet PH380S.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 132,02 US-Dollar, 135,24 US-Dollar, 139,85 US-Dollar

Unterstützungen: 126,56 US-Dollar, 117,91 US-Dollar, 117,27 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Walmart

Basiswert Walmart WKN PH380S ISIN DE000PH380S3 Basispreis 162,731 US-Dollar K.O.-Schwelle 162,731 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,06 Stop Loss Zertifikat 2,88 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

