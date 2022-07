Wacker Neuson: Ein Drop fehlt noch

Wacker Neuson hat seine Gewinnerwartungen für das laufende Jahr leicht zurückgeschraubt. Die operative Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern (EBIT) werde bei nun zwischen 9,5 und 10,0 Prozent liegen, wie das Unternehmen mitteilt. Bislang hatte Wacker Neuson den oberen Rand der Prognose bei 10,5 Prozent angepeilt. Als fortlaufende Belastungsfaktoren nennt der Konzern die angespannten Lieferketten, den Preisdruck bei Material, Energie und im Transport. Vom Sommer an sollen sich aber Preiserhöhungen positiv auf die Rendite auswirken, der Umsatz soll 2022 wie geplant zwischen 1,9 und 2,1 Mrd. Euro liegen.

Bärischer Keil

Ein Blick auf den kurzfristigen Verlauf der Aktie seit Ende Juni zeigt dabei zwar eine Aufwärtstendenz, diese stockt allerdings im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts sowie eines vorausgegangenen Horizontalwiderstandes. Dabei präsentiert sich die Aufwärtsbewegung in Form eines bärischen Keils, der häufig zur Unterseite aufgelöst wird und dadurch weitere Verluste bevorstehen dürften. Als Ziel sind die aktuellen Jahrestiefs bei 16,15 Euro zu nennen, darunter könnte es sogar auf glatt 15,00 Euro weiter abwärtsgehen. Auf der Oberseite müsste erst der Bereich um den EMA 50 bei aktuell 18,28 Euro nachhaltig überwunden werden, damit Anstiegschancen an 20,00 und darüber an grob 21,43 Euro eröffnet werden können.