Manz Aktie: Maschinenbauer verliert die Geduld - Anleger zum Teil auch - Prognosekürzung wohl im Anmarsch

Die Aktie von Manz verliert heute über 3 Prozent. Der Maschinenbauer bricht die Verhandlungen über ein Großprojekt in China ab, dass aus dem Reich der Mitte nicht alle fälligen Zahlungen geleistet wurden. Der Abbruch hat auch Auswirkungen auf das laufende Geschäftsjahr. Das Problem ist nur Manz rückt heute nicht damit wirklich damit raus, wie sich der Abbruch der Verhandlungen auswirkt und nennt nur die Höhe der nicht zahlungswirksamen Sonderabschreibung.

Die Manz AG beendet die Verhandlungen mit dem chinesischen Kunden Chongqing Shenhua Thin Film Solar Technology Co., Ltd. über den Abschluss des Solar-Großprojekts CIGSfab und nimmt in diesem Zusammenhang nicht zahlungswirksame Sonderabschreibungen in Höhe von 23,2 Mio. EUR auf einen Vertragsvermögenswert vor. Dies hat der Vorstand entschieden, nachdem heute auch in den finalen Verhandlungen mit dem Vertragspartner keine Einigung über den Abschluss des Projekts erzielt werden konnte.