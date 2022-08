WestRock kündigt Dividende an

Die amerikanische WestRock Company (ISIN: US96145D1054, NYSE: WRK) zahlt am 24. August 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,25 US-Dollar an ihre Aktionäre. Record date ist der 12. August 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 1,00 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 42,36 US-Dollar (Stand: 29. Juli 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,36 Prozent.

Der Pappe- und Verpackungshersteller entstand im Jahr 2015 durch die Fusion von RockTenn und MeadWestvaco. Der Konzern hat seinen Sitz in Richmond, Virginia, und beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 5,38 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,44 Mrd. US-Dollar), wie am 5. Mai berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 39,9 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 112,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 4,51 Prozent im Minus und weist eine derzeitige Marktkapitalisierung von 10,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. Juli 2022) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de