BP haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Mit einem Plus von 3,9 Prozent reagierten sie auf die Zahlen zum zweiten Quartal. Seit Beginn des Jahres bewegt sich die Aktie in einer breiten Seitwärtsspanne.

Analyst Giacomo Romeo vom Investmenthaus Jefferies lobte das Zahlenwerk als das möglicherweise beste innerhalb des Ölsektors. Überrascht habe die Anhebung der Quartalsdividende, die deutlich stärker als erwartet gestiegen sei. Biraj Borkhataria von der kanadischen Bank RBC hob zudem das über den Erwartungen liegende Aktienrückkaufprogramm positiv hervor.

