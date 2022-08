Dow Jones Index: Am Abwärtstrend

Ein Blick auf den US-Leitindex Dow Jones Industrial Average zeigt seit Mitte letzten Monats eine stetige Aufwärtsbewegung zurück an den diesjährigen Abwärtstrend. Dort ist das Barometer vorläufig in die Defensive gegangen und verharrt in einer groben Seitwärtsspanne. Ob ein Ausbruch darüber gelingt, dürften die nächsten Stunden zeigen.

Seit nunmehr zwei Tagen tendiert der Jones Index grob seitwärts um den Widerstand von 32.750 Punkten herum und befindet sich auf Richtungssuche. Die Aufwärtsbewegung seit Mitte Juni präsentiert sich dabei lediglich als zweiwellig, weshalb aus technischer Sicht vorläufig nur von einer Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste gesprochen werden kann.

Sollte an dieser Stelle nämlich ein Trendwechsel vollzogen werden und der Dow Jones mindestens unter den 50-Tage-Durchschnitt sowie die Kursmarke von 31.690 Punkten zurückfallen, könnten noch einmal die Jahrestiefs bei 29.646 Punkten angesteuert werden. Darunter würden weitere Abschläge auf grob 28.893 Punkte drohen.

In einem bullischen Szenario müsste dagegen mindestens ein Anstieg über 33.000 Punkte gelingen, Ziele könnten dann an den Maihochs bei 33.477 Punkten und im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 34.000 Punkten ausgerufen werden. Zeitgleich würde auch der diesjährige Abwärtstrend fallen.