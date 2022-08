Überwiegend solide Ergebnisse | PayPal | SoFi | Starbucks | AMD | AIRBNB

Die Berichtssaison liefert keine wirklichen Neuigkeiten mehr. Fest steht, dass Corporate America besser als befürchtet abgeschnitten hat. Heute Morgen geht es an der Wall Street bei den Aktien von PayPal, SoFi, CVS, Moderna und Starbucks nach den Zahlen bergauf. AMD und Airbnb stehen leicht unter Druck, mit einem deutlichen Einbruch bei den Aktien der Match Group.



0:00 - Intro

0:24 - Überwiegend solide Ergebnisse

1:06 - Ertragszahlen von Corporate America

1:46 - PayPal | Sofi | Alteryx

3:53 - Starbucks | Moderna | Caesars Entertainment

4:30 - AMD

6:34 - Airbnb | Robinhood

8:52 - Under Armour | Match Group

9:40 - Ausblick auf heute Abend

10:03 - Einkaufsmanager der Dienstleister | OPEC-Plus-Tagung

12:07 - Notenbank macht, was erwartet wurde

14:20 - Milder klingende Notenbank?

15:11 - Arbeitsmarkt verliert an Dynamik



