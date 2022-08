Murphy Oil steigert die Dividende

Der amerikanische Energiekonzern Murphy Oil Corp. (ISIN: US6267171022, NYSE: MUR) wird den Aktionären am 1. September 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 15. August 2022. Gegenüber dem Vorquartal (0,175 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 43 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Anteilseigner damit insgesamt 1,00 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 32,04 US-Dollar (Stand: 3. August 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,12 Prozent. Im Mai 2020 hatte Murphy Oil die Dividende um 50 Prozent von 1,00 US-Dollar auf 0,50 US-Dollar jährlich gekürzt. Danach kam es zu drei Anhebungen (inklusive der aktuellen Erhöhung).

Murphy Oil ist 1950 in Louisiana gegründet worden. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Houston, Texas, und ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Gesamtumsatz von 552,96 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 379,99 Mio. US-Dollar), wie am 4. Mai 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 113,34 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 287,44 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen zum zweiten Quartal werden an diesem Donnerstag veröffentlicht.

Seit Jahresbeginn 2022 notiert die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 22,71 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 5,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. August 2022).

Redaktion MyDividends.de