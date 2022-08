AKTIE IM FOKUS: Givaudan steigen nach Einstieg von Tetra-Pak-Familie

ZÜRICH (awp) - Der Einstieg der Tetra-Pak-Erben hat am Montag den Aktien des Aromen und Riechstoff-Herstellers Givaudan frischen Schwung verliehen. Die Papiere stiegen bis zum Mittag um 1,3 Prozent 3334 Franken. Der Schweizer Leitindex SMI verzeichnete nur moderate Gewinne.

Gemäß den Beteiligungsmeldungen der Schweizer Börse SIX hatte die Stiftung Haldor mit Sitz in Liechtenstein am 3. August 2022 den Anteil an Givaudan über die meldepflichtige Schwelle von 3 Prozent ausgebaut. Die Stiftung wird laut Medienberichten von den Erben des Verpackungsherstellers Tetra-Pak kontrolliert.

Charts zu den Werten im Artikel SMI

Koninklijke DSM

SIG Group

GIVAUDAN ADR 1/50/SF 10

International Flavors & Fragrances

SIG

Givaudan

Der neue Givaudan-Aktionär lässt Marktbeobachter aufhorchen. So zählt Haldor gemäß jüngsten Angaben mit einem Anteil von 9,85 Prozent zu den größten Aktionären des US-amerikanischen Givaudan-Konkurrenten IFF . Ende Mai hatte auch die Fusion von DSM mit dem Genfer Familienunternehmen Firmenich für Aufruhr in der Branche gesorgt.

Die Stiftung Haldor ist in der Schweiz auch durch ihre Beteiligung von knapp 10 Prozent am Tetra-Pak-Konkurrenten SIG bekannt./an/uh/AWP/la