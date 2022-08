Rezession vertagt | NVIDIA mit Umsatzwarnung | Palantir mit sehr schwachen Aussichten |

Liest man das Research an der Wall Street, kann man nur zu einem Ergebnis kommen: Die Rezession ist vertagt, mit einem kurzfristig deutlich reduzierten Risiko. Gerade weil der Arbeitsmarkt so robust ausgefallen ist, werden die Inflationsdaten am Mittwoch und Donnerstag um so wichtiger. Was Ergebnisse betrifft, stehen die Aktien von NVIDIA, Berkshire Hathaway, Palantir, Barrick Gold und First Solar im Fokus.



0:00 - Intro

0:37 - Rezession ist vertagt

3:22 - Fokus auf Inflation Reduction Act

5:50 - Verhandlungen der Pharmapreise

7:26 - Automobil-Werte

9:56 - First Solar

10:41 - 1% Steuer auf Aktienrückkäufe

11:28 - Berkshire Hathaway

13:16 - Palantir

14:35 - Barrick Gold | Biontech

15:40 - Apple

16:40 - Weitere Ergebnisse

17:40 - Vertrauen in den Markt zurückgekehrt

18:30 - Arbeitsmarktbericht vom Freitag

20:15 - Nvidia

21:50 - Lieferketten entspannen sich



