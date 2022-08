DAX: Unentschlossenheit

Der Deutsche Aktienindex DAX startete schwungvoll in die neue Handelswoche und versuchte sich über seine Vorwochenhochs hinwegzusetzen. Ein ähnliches Bild ergab sich später bei den US-Indizes, am Ende knickten die Börsen allerdings ein und fielen auf ihren Eröffnungskurs zurück. Damit deutet sich in Verbindung mit der Seitwärtsbewegung der letzten Tage weiterhin eine latente Unsicherheit unter Investoren an, nach wie vor könnte eine Konsolidierung kurz bevorstehen.

Größere Hinweise hierauf liefern ausgerechnet die US-Indizes, die zu Wochenbeginn ihren 200-Tage-Durchschnitt getestet haben und von diesem zurückgeworfen worden sind. Außerdem begrenzt bei diesen Barometern auch noch ein seit Jahresanfang bestehender Abwärtstrend das Handelsgeschehen, sodass auch dort die seit Wochen anhaltende Kursrallye einer Konsolidierung weichen könnte.

Hierdurch ergeben sich unmittelbare Rückfallrisiken für den DAX zurück auf ein Niveau von 13.515 Punkten, darunter müsste der Bereich um 13.400 Zählern als Unterstützung erneut zum Einsatz kommen. Außerdem stehen noch einige Kurslücken auf der Unterseite weit offen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in den frühen Morgenstunden mit Zahlen zu den Werkzeugmaschinenaufträgen aus Juli (vorläufig) vorgestellt, erst ab 12:00 Uhr stoßen die USA mit Daten zum NFIB-Small-Business-Index per Juli dazu. Zu 14:30 Uhr folgen Zahlen zur Produktivität ex Agrar aus Q2 (vorläufig) und Lohnstückkosten aus dem zweiten Quartal dazu. Um 14:55 Uhr stehen die wöchentlichen Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der abgelaufenen Woche auf der Agenda. Hauptaugenmerk dürfte weiterhin auf der Berichtssaison liegen, Continental, Fraport Leifheit und der Rückversicherer Münchner Rück öffnen heute ihre Bücher.