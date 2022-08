DGAP-News: Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies erzielt Rekord-Halbjahr und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2022

DGAP-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies erzielt Rekord-Halbjahr und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2022



09.08.2022 / 07:00

Brockhaus Technologies erzielt Rekord-Halbjahr und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2022 Rekordwerte bei vorläufigem Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr

Hoher Auftragsbestand in der Gruppe

Prognose für 2022 bestätigt Frankfurt am Main, 9. August 2022. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“) hat nach vorläufigen Zahlen Umsatz, Ergebnis und Auftragsbestand im ersten Halbjahr 2022 auf ein Rekordniveau gesteigert und bestätigt ihre Prognose für das Gesamtjahr. Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr um +234% auf € 75,1 Mio. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) legte überproportional um +954% auf € 26,9 Mio. zu. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 35,9% nach 11,4% im Vorjahreszeitraum H1 2021. Das bereinigte EBIT stieg um +1.467% ggü. dem Vorjahr auf € 25,1 Mio. bei einem Free Cashflow vor Steuern von € 16,0 Mio. (H1 2021: € 1,7 Mio.). Vor Bereinigungen beliefen sich die vorläufigen Umsatzerlöse auf € 73,2 Mio. (H1 2021: € 22,5 Mio.) bei einem EBITDA von € 24,7 Mio. (H1 2021: € 1,8 Mio.) und einem EBIT von € 15,0 Mio. (H1 2021: €-2,6 Mio.). Das EBIT ist insbesondere beeinflusst von PPA-Abschreibungen. Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt Nach wie vor erwartet Brockhaus Technologies für das Gesamtjahr Umsatzerlöse von € 140 bis 150 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 35%. "Die überaus positive operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 mit Rekord-Niveau bei Umsatz und Ergebnis stimmt uns optimistisch für das Gesamtjahr sowie die Folgejahre. Insbesondere beruht unser Optimismus auf der Resilienz unseres Geschäftsmodells“, sagt Marco Brockhaus, Gründer und CEO von Brockhaus Technologies. "Trotz des allgemein schwierigen Marktumfeldes und der rezessiven Aussichten der deutschen Wirtschaft sind wir zuversichtlich, weiterhin sowohl organisch als auch anorganisch wachsen zu können. Die operative Entwicklung im ersten Halbjahr unterstreicht dies deutlich. Wir sind auf Kurs.“ Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 trug vor allem der Umsatz- und Ergebnisbeitrag der Bikeleasing zum Wachstum der Brockhaus Technologies bei, die im Vorjahreszeitraum noch nicht Teil der Gruppe war. Ohne Berücksichtigung der Beteiligung an Bikeleasing hätte das Umsatzwachstum der bereits im Vorjahreszeitraum H1 2021 zur Gruppe gehörenden Segmente +2% entsprochen, jedoch bei einem Rekordauftragsbestand, welcher in Summe +46% über dem Vorjahreszeitraum liegt. Bikeleasing: Starkes Wachstum bei Umsatz, Ergebnis und Neukunden im saisonal stärkeren zweiten Quartal Das Segment Financial Technologies, bestehend aus Bikeleasing, erzielte im ersten Halbjahr 2022 Umsatzerlöse von € 52,1 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 24,6 Mio. sowie einem bereinigten EBIT von € 23,9 Mio. Das entspricht einer EBITDA-Marge von 47,3% und einer EBIT-Marge von 45,9%. Angaben zum Vergleichszeitraum H1 2021 sind unter IFRS nicht möglich, da Bikeleasing bis zur Kontrollerlangung durch BKHT Ende November 2021 ausschließlich nach HGB bilanzierte. Der weiterhin starke Wachstumstrend ist jedoch anhand operativer Kennzahlen klar erkennbar. Die Anzahl der über die Bikeleasing Plattform vermittelten Diensträder stieg im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um +40% auf rund 61.000 an. Mittlerweile nutzen mehr als 40.000 Unternehmen mit insgesamt über 2,1 Millionen Arbeitnehmern die Plattform von Bikeleasing. Die in Österreich begonnene Internationalisierung verläuft ebenfalls sehr gut. Aufgrund der starken operativen Entwicklung konnte Bikeleasing außerdem bereits einen Teil der für die Akquisition im vergangenen Jahr aufgenommenen Darlehen frühzeitig aus ihrem organischen Cashflow tilgen. Das erste Quartal bei Bikeleasing war neben saisonal bedingt geringen Umsatzerlösen von einem hohen Anteil der Green Bond-Refinanzierung geprägt. Diese führte bilanziell zu Finanzverbindlichkeiten sowie zu einer Verteilung der Ertragsrealisierung aus den Leasingverhältnissen über deren Laufzeit von 36 Monaten. In Q2 wurde der überwiegende Teil neuer Leasingverhältnisse durch konventionellen Abverkauf der Forderungen (Forfaitierung) refinanziert. Dies führt nicht zur bilanziellen Erfassung von Finanzverbindlichkeiten und die Ertragsrealisierung findet im Wesentlichen sofort statt. Mit dem Ziel einer schlanken Bilanz beabsichtigt Bikeleasing sich künftig nach Möglichkeit auf derartige Finanzierungsoptionen zu fokussieren. Bikeleasing entwickelt und betreibt eine digitale B2B-Finanzplattform für die Vermittlung, Finanzierung und Verwaltung von Diensträdern. IHSE: Trotz Herausforderungen bei Lieferketten mit starkem Rebound und Rekord-Auftragsbestand Nach zwei Pandemie-Jahren mit umfangreichen Reise- und Kontaktbeschränkungen gelang dem Segment Security Technologies, bestehend aus IHSE und kvm-tec, eine starke Erholung mit einem Umsatzwachstum von +17% im Halbjahresvergleich. IHSE erzielte Umsatzerlöse von € 14,9 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 3,0 Mio. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt mit 20,1% leicht über dem Vorjahreswert (H1 2021: 16,8%), jedoch noch deutlich unter dem Zielwert von 35%, was vor allem auf die erhöhte Messeaktivität post-COVID, die Einbeziehung der bislang margenschwächeren kvm-tec sowie Anlaufkosten der Tochtergesellschaft in China zurückzuführen ist. Das bereinigte EBIT stieg um +39% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf € 2,4 Mio. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung waren insbesondere steigende Auftragseingänge nach dem Ende vieler weltweiter Reise- und Kontaktbeschränkungen, wenngleich sich die Realisierung von Umsätzen verzögert, weil die Lieferketten für Halbleiter nach wie vor herausfordernd sind. Aufgrund dessen sowie einem starken Auftragseingang von € 19,1 Mio. in H1 2022 hat der Auftragsbestand von IHSE mit € 12,1 Mio. im Juli ein Rekord-Niveau erreicht. IHSE ist ein führender Hersteller von KVM-Technologie (Keyboard, Video und Mouse), um Daten in „mission-critical“-Anwendungen hochsicher, latenzreduziert und verlustfrei sowohl proprietär als auch IP-basiert zu übertragen. Palas: Kerngeschäft wächst unverändert zweistellig, wenngleich durch Rückgang des starken Vorjahresgeschäfts mit Maskenprüfständen unter H1 2021 Das Segment Environmental Technologies, bestehend aus Palas, erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres Umsatzerlöse von € 8,1 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 1,8 Mio. sowie einem bereinigten EBIT von € 1,3 Mio. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 22,8% sowie einer EBIT-Marge von 15,8%. Grund für die geringeren Umsatz- und Ertragswerte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das hohe Geschäftsvolumen mit Prüfständen für die Effektivitätsprüfung von Atemschutzmasken im Rahmen der Covid-Pandemie im ersten Halbjahr 2021. Die Nachfrage nach diesen Prüfständen war bereits im zweiten Halbjahr 2021 signifikant gesunken und konnte in H1 2022 nicht vollständig durch das Wachstum des konventionellen Kerngeschäfts der Palas kompensiert werden. Darüber hinaus beeinträchtigten die Lockdowns in China die Lieferung von Produkten an Kunden, so dass Umsätze nicht wie geplant realisiert werden konnten. Dennoch stiegen die Umsatzerlöse der Palas im Kerngeschäft mit zertifizierten optischen Messgeräten zur Außenluftmessung im ersten Halbjahr um +11%. Auf Basis eines Auftragseingangs von € 8,8 Mio. erreichte auch der Auftragsbestand der Palas mit € 5,7 Mio. per 30. Juni ein hohes Niveau. Palas entwickelt, produziert und vertreibt hochpräzise Geräte zur Messung, Charakterisierung und Generierung von Partikeln in der Luft, wie Feinstaub oder Nanopartikel. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen, bereinigt um Kosten des Erwerbs von Tochterunternehmen, aufwandswirksam zu erfassende Kosten von Eigenkapitalmaßnahmen und anteilsbasierte Vergütungsaufwände. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen, bereinigt um Kosten des Erwerbs von Tochterunternehmen, aufwandswirksam zu erfassende Kosten von Eigenkapitalmaßnahmen und anteilsbasierte Vergütungsaufwände. Das bereinigte EBIT ist definiert als Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern, ebenfalls bereinigt um Kosten des Erwerbs von Tochterunternehmen, aufwandswirksam zu erfassende Kosten von Eigenkapitalmaßnahmen und anteilsbasierte Vergütungsaufwände. Sowohl die Umsatzerlöse als auch EBITDA und EBIT sind außerdem um Effekte aus Kaufpreisallokationen (PPA) bereinigt. Weitere Informationen zu unseren alternativen Leistungskennzahlen sind in der Anhangsangabe 7 des Konzernabschlusses 2021 zu finden (Seite 86 des Geschäftsberichts 2021). Der Halbjahresfinanzbericht H1 2022 der Brockhaus Technologies wird am Montag, den 15. August 2022 veröffentlicht. Der Earnings Call für Investoren und Analysten in englischer Sprache findet ebenfalls am 15. August um 16:00 Uhr (CET) statt. 