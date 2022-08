Wall Street: Wall Street wartet auf Inflationsdaten, Dow stabil, Nvidia stürzt ab

Der Dow Jones gewinnt im vorbörslichen Handel leicht an Wert und liegt derzeit mit einem Plus von 0,089 Prozent über dem Wert von gestern. Anleger warten gespannt auf die Entwicklung der US-Inflationsdaten. Die FED dürfte ihre nächste Zinserhebung von der Entwicklung der Inflation des US-Dollars abhängig machen. Sollte die Inflation geringer als erwartet sein, werde die Zinserhebung nicht so aggressiv ausfallen

Nvidia: Einbruch bei Grafikkarten

Der Verlierer dieser Woche ist der Chiphersteller Nvidia. Der Hersteller von Chips und Grafikkarten stürzte vom 189,90 Dollar auf 172,42, Mittlerweile haben sich die Aktien wieder leicht erholt und liegen bei 177,93 Dollar.

Der Grund für diesen Sturz ist der unerwartete Einbruch bei Grafikkarten. In Zeiten einer Rezession und unsicheren Zukunft verschieben Endverbraucher teure Anschaffungen, wie etwa Grafikkarten für ihre Gamer-PCs. Analysten gehen auch davon aus, dass der gesunkene Bitcoin-Kurs Nvidia zusetzt, da dessen hochwertige Karten beim Krypto-Mining Verwendung finden. Der Vorstand bleibt jedoch gelassen und kündigt weitere Aktienrückkäufe an.