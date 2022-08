Welltower meldet 205. Quartalsdividende in Folge

Der amerikanische Konzern Welltower Inc. (ISIN: US95040Q1040, NYSE: WELL) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 61 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Die Auszahlung erfolgt am 31. August 2022 (Record day: 23. August 2022), wie am Dienstag berichtet wurde.

Nach Firmenangaben ist dies die 205. Quartalsdividende in Folge. Im April 2020 wurde die Dividende von 0,87 US-Dollar auf 0,61 US-Dollar reduziert. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet, unter Annahme einer konstanten Dividende von 0,61 US-Dollar, 2,44 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 82,66 US-Dollar (Stand: 8. August 2022) 2,95 Prozent.

Welltower mit Sitz in Toledo, Ohio, operiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen besitzt Anteile an Immobilien aus der Gesundheits- und Pflegebranche. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Jahres 2022 betrug der Umsatz 1,47 Mrd. US-Dollar nach 1,14 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Gewinn lag bei 89,78 Mio. US-Dollar nach 26,26 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 3,63 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 37,04 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. August 2022).

Redaktion MyDividends.de