BAIDU - Noch ein Versuch?

Baidu Inc. - WKN: A0F5DE - ISIN: US0567521085 - Kurs: 142,940 $ (Nasdaq)

Mit China-Aktien muss man erst einmal warm werden. Zuletzt hatte man sogar das Gefühl, sie laufen konträr zum Markt. Zumindest, wenn man das Beispiel Baidu auf andere Aktien überträgt. Als im Juni noch einmal vieles crashte, erwiesen sich Aktien wie Baidu als Hort der Stabilität. Als im Juli sich vieles deutlich erholte, war mit Aktien wie Baidu kein Blumentopf zu gewinnen. Und jetzt?

Bodenbildungsphase läuft

Zumindest ist die Baidu-Aktie nicht wieder komplett abverkauft worden. Die Phase seit den Hochs Ende Juni/Anfang Juli kann als Gegenreaktion auf den durchaus dynamischen Anstieg seit den Jahrestiefs gesehen werden. Die überkaufte Situation ist abgebaut, womit sich neue Chancen ergeben. Auch hat das Zwischentief bei 130,51 USD auf Wochenschlusskursbasis gehalten.

Verbleibt die Aktie nun auch über dem jüngst ausgebildeten Zwischentief bei 128,50 USD, könnte sie sich erneut in Richtung des Widerstands bei 158,58 USD aufmachen. Diese Hürde kann auch als Trigger einer potenziellen Bodenformation angesehen werden. Der Widerstand wird durch den EMA200 bei derzeit rund 160,50 USD verstärkt. Für größere Kaufsignale müsste die Aktie den eingezeichneten roten Widerstandsbalken hinter sich lassen.

Bleibt die Baidu-Aktie dagegen erneut hängen und unterschreitet sie das Kursniveau von 128,50 USD, könnten Abgaben in Richtung 102 USD folgen. Langfristig wichtig ist der Support bei 83,30 USD.

Fazit: Die Baidu-Aktie könnte vom aktuellen Niveau aus einen weiteren Anlauf in Richtung des Widerstands bei 158,58 USD starten.

Baidu-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)