Original-Research: KnausTabbert AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: KnausTabbert AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu KnausTabbert AG Unternehmen: KnausTabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.08.2022 Kursziel: 57,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse Anstieg der Aufträge und breitere Zulieferbasis stimmen positiv Knaus Tabbert (KTA) hat am Mittwoch Q2-Zahlen veröffentlicht, nachdem bereits Ende Juli der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 konkretisiert worden war. Umsatzsteigerung trotz Lieferengpässen: Die Erlöse stiegen in Q2 im Vorjahresvergleich um 11,1% auf 225,6 Mio. Euro. Erfreulich sehen wir den wachsenden Umsatzanteil des margenträchtigen Luxus-Segments, das um +26,4% yoy auf 31,0 Mio. Euro gewachsen ist. Forcierte Kapazitätserweiterungen drücken die Marge: Auf der Ergebnisseite ging das adj. EBITDA trotz der gestiegenen Umsätze um 44% auf 9,3 Mio. Euro zurück. Wesentlicher Grund für den Ergebnisrückgang ist die gestiegene Materialkostenquote durch die starke Bestandsveränderung (+23,2 Mio. Euro in Q2/22), da derzeit jedes zweite Fahrzeug in der Produktion auf die Fertigstellung wartet. Hinzu kommen erhöhte Personalaufwendungen im Zuge der Kapazitätserweiterung (+0,8 PP yoy). KTA geht aufgrund der anhaltenden Nachfragedynamik weiterhin davon aus, rund 100 Mio. Euro in die Erweiterung der Produktionskapazität zu investieren (CAPEX H1/22: 33,7 Mio. Euro). Guidance konkretisiert: Im Vorfeld der Q2-Zahlen hatte KTA den vorher eher qualitativ formulierten Ausblick quantifiziert. So erwartet der Vorstand einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. Euro (zuvor: deutliches Umsatzwachstum vor Preissteigerung) sowie eine adj. EBITDA-Marge über dem Wert von 2021 bzw. eine Marge von mehr als 6% (zuvor: leichte Steigerung der Marge ggü. 2021 von 7%). Auftragsbestand, Ausweitung der Zulieferer und Modelloffensive untermauern Erwartungen: Die Konfidenz des Unternehmens für das Jahr 2022 sowie eine deutliche Steigerung in H2 wird von dem unverändert hohen Auftragsbestand sowie der Ausweitung der Zuliefererbasis getragen. So ist der Auftragsbestand mit einem Wert von 1,38 Mrd. Euro in Q2 mit einem Zugang von mehr als 12.000 neu bestellten Einheiten ggü. Q1 um zusätzliche 100 Mio. Euro angestiegen, während der AB in den zwei Vorquartalen zuletzt gesunken war. Nachdem KTA in H1 weiterhin stark unter der Knappheit von motorisierten Chassis gelitten hat (-29,3% Einheiten von Reisemobilen und Camper Vans in H1/22 ggü. der Vergleichsperiode im Vorjahr), hellt sich die Lage für die zweite Jahreshälfte u.E. deutlich auf. So sollen in H2 neben FIAT, MAN und Mercedes ebenfalls Ford und VW Chassis für KTA liefern und der Anteil von FIAT von 90% zum Jahresende 2021 auf ca. 65% zurückgehen. Zudem sollte die Modelloffensive mit Innovationen wie dem KNAUS TOURER auf Basis des VW Bulli oder dem Caravan AZUR auf Basis der einzigartigen Fiber-Frame-Konstruktion für weiterhin hohe Auftragseingänge sorgen. Fazit: Wir haben unsere Prognosen im Hinblick auf die konkretisierte Guidance und die visiblen Wachstumsaussichten angehoben. Die aktuell laufenden Erweiterungsinvestitionen drücken zwar die kurzfristige Profitabilität, sind aber u.E. im Hinblick auf den erneut gestiegenen AE sowie die ungebrochene Nachfrage nachvollziehbar. Mit der aktuellen Modelloffensive sowie dem ebenfalls stark verlaufenden Rent & Travel-Portal (Umsatz +35% yoy) sehen wir KTA exzellent für weiteres Wachstum und eine deutliche Verbesserung in H2 positioniert. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 57,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24989.pdf

Kontakt für Rückfragen
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.