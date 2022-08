Trading-Chance 3M: Diese Rallye könnte langsam zu Ende gehen

Werbung

20 Prozent ist die 3M-Aktie seit Mitte Juli gestiegen. Und das, obwohl die Quartalsbilanz nicht berauschend war und die Gesamtjahresprognose gesenkt wurde. Was die Anleger lockte, war die Ankündigung des Spin-Off eines Unternehmensteils. Aber diese Nachricht war nicht so gut, dass die Short-Seller hier nicht auf ihre Chance lauern würden … die aus charttechnischer Sicht jetzt beginnt. Eine Trading-Chance Short.

Der Mischkonzern 3M, den man hierzulande von Produkten wie Post-It oder den Scotch-Klebstoffen kennt, hatte im zweiten Quartal weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Nicht viel weniger und etwas mehr als seitens der Analysten geschätzt, aber berauschend war das nicht. Beim Umsatz dasselbe: Etwas besser als prognostiziert, aber weniger als im Vorjahr. Und trotzdem startete die Aktie durch, als die Zahlen am 26. Juli auf den Tisch kamen. Aber diese Rallye dürfte nicht zu einer nachhaltigen Aufwärtswende werden, denn dafür fehlt die Basis. Grund:

Man hatte etwas, woran man sich klammern konnte, aber …

Einzig und allein die Ankündigung, dass 3M seine Healthcare-Spate, die in etwa ein Viertel des Unternehmensumsatzes bestreitet, an die Börse bringen wolle, löste die Käufe aus. Weil man stereotyp unterstellt, dass ein durch solche sogenannte Spin Offs aufgespaltenes Unternehmen dann an der Börse einen höheren Wert hat wie als Konglomerat. Was oft so kommt, aber nicht immer. Und man könnte übersehen haben, dass 3M vorhat, diesem Spin Off einen ordentlichen Schuldenberg mitzugeben. Praktisch für 3M, aber nur, wenn der Spin Off nicht dadurch zu einem Flop wird. Was indes alles noch in der Zukunft liegt, daher hatte man Ende Juli leicht Jubeln.

Das Hier und Jetzt musste man jedoch ignorieren, um die Aktie derart hochzukaufen. Denn mit der Quartalsbilanz senkte 3M seine Gesamtjahresprognose. Beim Umsatz von einem zuvor avisiertem Wachstum zwischen 1 und 4 Prozent auf jetzt -2,5 auf +0,5 Prozent. Hauptgrund hier: Der starke US-Dollar, der die Renditen bei Verkäufen außerhalb des Dollar-Raums unter Druck setzt. Die Prognose-Senkung beim Gewinn erfolgte von 11,00 auf 10,55 US-Dollar … wenn man Sonderfaktoren herausrechnet. Tut man das aber nicht, ginge es deutlicher nach unten, von unbereinigten 10,15 auf nur noch 7,55 US-Dollar pro Aktie. Basis dieser deutlichen Senkung ist der Sonderfaktor in Form einer 1,2 Milliarden-Rückstellung für Schadenersatzzahlungen aufgrund fehlerhafter Produkte einer Tochtergesellschaft.

Unterhalb massiver Widerstände heiß gelaufen

Dass die Anleger die „bad news“ einfach ignorieren und nur den Spin Off feierten, obwohl dessen Termin offen blieb und der Erfolg mal sowieso, ist im Chart nicht zu übersehen. Ob da aber mehr Überzeugung als „charttechnische Umstände“ den Kurs trieben, ist fraglich, denn:

Die Käuferseite hatte das Glück, durch ihre Käufe charttechnischen Rückenwind zu erzeugen. Sie sehen, dass der Kurssprung des 26. Juli dazu führte, dass die vorherige Bodenbildung abgeschlossen wurde. Die Aufwärts-Kurslücke fiel aber so groß aus, dass mit einem Schlag auch noch die Widerstandszone 139,74/141,00 US-Dollar überboten wurde. Dadurch wurde der Anstieg zusätzlich durch Eindeckungen überrollter Short-Seller-Positionen befeuert. Und kaum war diese Zone genommen, kamen durch das so generierte, bullische Signal rein charttechnisch orientierte Käufe hinzu. Was bedeutet:

Quelle: marketmaker pp4

Der ursprüngliche Auslöser in Form des avisierten Spin Off der Healthcare-Sparte, der die negativen Nachrichten überdeckte, wurde von chart- und markttechnisch befeuerten Trades ergänzt bzw. abgelöst. Damit hätte man jetzt gleich zwei Gründe zu unterstellen, dass die 3M-Aktie durch die jetzt angelaufene und durch die 200-Tage-Linie verstärkte, massive Widerstandszone nicht so ohne weiteres wird hindurch kommen können.

Zum einen ist es nicht realistisch zu glauben, dass dieser Spin Off die 3M-Aktie mehr als 20 Prozent „wertvoller“ machen könnte. Zum anderen sehen sich die rein technisch agierenden Trader nicht nur einer Widerstandszone gegenüber, die Aktie ist auch markttechnisch markant überkauft, wie wir im Chart anhand des RSI-Indikators sehen. Das ist eine Konstellation, die zu Gewinnmitnahmen Long ebenso animiert wie zum Switch auf die Short-Seite. Eine spannende Trading-Chance Short für risikofreudige Akteure!

Mit einem Hebel von 3,5 auf das Ende der Rallye setzen

Wir stellen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis & K.O.-Level von 188,239 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,51. Die WKN lautet PH4TMC.

Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 159 US-Dollar ansiedeln, damit hätte man einen tauglichen Sicherheitspuffer über der jetzt von unten angesteuerten Widerstandszone. Bei einem Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,03 entspricht das einem Stop Loss von ca. 2,83 Euro in diesem 3M-Short-Zertifikat WKN PH4TMC.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 150,85 US-Dollar, 154,66 US-Dollar, 155,75 US-Dollar

Unterstützungen: 141,00 US-Dollar, 139,74 US-Dollar, 135,10 US-Dollar, 125,60 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf 3M

Basiswert 3M WKN PH4TMC ISIN DE000PH4TMC6 Basispreis 188,239 US-Dollar K.O.-Schwelle 188,239 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,51 Stop Loss Zertifikat 2,83 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.