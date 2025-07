Trading-Chance Clorex: So günstig, wie noch nie!

Werbung

Der nächste Dividenden-Aristokrat ist einer der Highflyer der Corona-Pandemie. Das Unternehmen profitierte mit seinen Haushaltsprodukten enorm von den umfassenden Lockdown-Maßnahmen. Der damalige Einmal-Effekt wurde jedoch nach der Pandemie korrigiert. Die Abwärtsbewegung führte geradewegs an eine charttechnische Unterstützung und bringt gleichzeitig die historisch günstigste Bewertung aller Zeiten mit sich. Die Rede ist von einer Aktie, die seit den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts an der US-Börse gelistet ist, wahrscheinlich aber den meisten dennoch nicht geläufig sein dürfte: Clorox!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Clorox?

Clorox stellt Haushaltsprodukte her, wie unter anderem Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Die Produkte werden nicht nur von privaten Haushalten, sondern auch in großen Firmen und bei Events genutzt. Zudem produziert Clorox Bleich- und Reinigungsmittel, die für die Wäsche verwendet werden können. Ein weiteres Standbein von Clorox sind sogenannte Verbrauchsmaterialien. Zu diesen Verbrauchsmaterialien zählen zum Beispiel Frischhaltefolien, Müllbeutel und Lebensmittelsicherheitsprodukte. Durch sie soll der Alltag der Verbraucher erleichtert und deren Bedürfnisse im Bereich der Haushaltsführung erfüllt werden. Zusätzlich zu den aufgeführten Haushaltsprodukten bietet Clorox auch Produkte im Bereich der Personal Care an. Hierzu gehören beispielsweise Gesichtsmasken und Hautpflegeprodukte. Clorox ist ebenfalls im Segment der Water Filtration aktiv, wobei Produkte zur Wasserfiltration angeboten werden, um die Wasserqualität für den Verbraucher zu verbessern.

Massiver Support-Bereich

Clorox ist eines der alten Schlachtschiffe der US-Börsengeschichte. Von der Erstnotiz 1968 bis in die frühen 80er-Jahre bewegte sich der Aktienkurs seitwärts im Pennystock-Bereich, ehe sich das Wertpapier zu einer regelrechten Kursrakete entwickelte. 2020 beschleunigte sich der langfristige Aufwärtstrend und ging in eine beinahe senkrechte Bewegung über, die die Aktie bis auf 240 Dollar hinauf trieb. Unter dem Eindruck der Lockdown-Maßnahmen während der Corona-Pandemie waren Haushaltsartikel, wie Clorox sie herstellt, gefragter denn je. Dieser Einmal-Effekt wurde in der anschließenden Abwärtsbewegung korrigiert und mündete nunmehr an einer massiven horizontalen Unterstützung, die sich von 111 bis 123 Dollar erstreckt.

Hier bietet sich aus unserer Perspektive eine erste attraktive, antizyklische Kauf-Chance. Zunächst erscheint eine Erholung der Kurse bis etwa 160/170 Dollar realistisch mit einer anschließenden Range-Bewegung zwischen der beschriebenen Unterstützungs- und der genannten Zielzone. Etwaige Long-Positionen können nach unserer Expertise sinnvoll unterhalb der bei 93 US-Dollar verlaufenden langfristigen Aufwärtstrendlinie besichert werden.

Quelle: www.tradingview.com

Back to normal

Viele Aktien von Corona-Profiteuren haben einen ganz ähnlichen Verlauf genommen und die Corona-Zugewinne wieder komplett abgegeben. Damals war der Gewinn je Aktie von 6,32 auf 7,35 Dollar gesprungen, nur um sich dann im Jahr 2023 auf nur noch 1,20 Dollar je Anteilsschein zusammen zu schrumpfen. In dem Zusammenhang möchten wir auf unseren gestrigen Artikel zu Rheinmetall verweisen, in dem wir davon sprachen, dass es Phasen gibt, in denen die eigentlich positiven Effekte, negative Nebeneffekte mit sich bringen (z.B. Kapazitätsausweitung, die Kosten verursacht o.ä.). Clorox´ Entwicklung ist hierfür ein Paradebeispiel.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 5,57 Dollar. Bis 2028 soll das Ergebnis auf 6,79 Dollar gesteigert werden. Das wäre ein nur unwesentlich geringerer Gewinn, als im Jahr 2020. Doch während das Ergebnis damals ganz klar auf Einmaleffekte zurückzuführen war, sind die aktuellen und die zu erwartenden künftigen Gewinne auf einer smarten und nachhaltigen Geschäftspolitik gefußt. Die Netto-Marge von 9,79% kann sich sehen lassen.

Das bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 17,5 liegt weit unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 24,4 gelegen ist. Damit ist Clorox so günstig an der Börse bewertet, wie noch nie in der Historie! Für uns bietet sich daher aktuell ganz klar eine hochattraktive Einstiegs-Chance in diesen Dividenden-Aristokraten.

Fazit:

Technisch interessant ist das Papier aufgrund der massiven Unterstützungszone, die nun erreicht wurde. Fundamental sprechen für ein Engagement die Marktstellung und die historisch günstige Bewertung. Aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass in solchen Situationen das perfekte Timing umso schwieriger ist. Es kann daher sinnvoll sein, seine Position in mehrere Tranchen und mehrere Zeitpunkte zu splitten.

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 80,168 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 124,63 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,54. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ31FY.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 160-170 USD

Unterstützungen: 111-123 USD und 93 USD

