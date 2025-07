Trading-Chance Rheinmetall: Historische Überbewertung

Werbung

Mehrheitlich stellten wir in unseren Artikeln der letzten Monate Dividenden-Aristokraten vor, die nahezu immer für einen Kauf attraktiv sind. Heute haben wir einen der absoluten Highflyer der letzten 3 Jahre als Short-Gelegenheit im Gepäck: Rheinmetall! Wir zeigen auf, warum es jetzt, in einem regelrechten Hype aus unserer Sicht nicht nur sinnvoll, sondern hochattraktiv sein kann, gegen den Mainstream zu handeln.

Was macht Rheinmetall?

Rheinmetall ist in zwei Geschäftsfeldern tätig: Defence und Automotive. Im Bereich Defence konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Herstellung von Systemen für die Sicherheit und Verteidigung. Dazu gehören Produkte wie militärische Fahrzeuge, Waffen und Munition, Elektroniksysteme, sowie Simulationen und Trainingsausrüstungen. Rheinmetall bietet auch umfassende Dienstleistungen und Support für militärische Ausrüstungen und Technologien an. Im Sektor Automotive entwickelt und produziert Rheinmetall Komponenten und Systeme für die Automobilindustrie. Dies umfasst Kolbensysteme, Gassysteme, sowie Aktuatoren. Der Bereich zielt darauf ab, die Effizienz, Sicherheit und Umweltverträglichkeit von Fahrzeugen zu erhöhen. Rheinmetall Automotive arbeitet eng mit Automobilherstellern und Zulieferern zusammen, um innovative Produkte und Technologien auf den Markt zu bringen.

Rückblick

Seit Frühjahr 2022 ist der Kurs der Aktie regelrecht explodiert. Die Initialzündung hierfür war der Einmarsch Russlands in die Ukraine, was nicht nur einen Konflikt zwischen den beiden Ländern darstellt, sondern wie von Ex-Bundeskanzler Scholz seinerzeit in seiner Rede bezeichnet, eine Zeitenwende auch für Deutschland, Europa und die NATO darstellt. Weitere kriegerische Auseinandersetzungen, wie etwa die Militär-Operation Israels ins Gaza und gegen weitere umliegende Terror-Organisationen, wirkten wie Wasser auf die Mühlen der Aufrüstungsoffensive, von der Rüstungsunternehmen, wie Rheinmetall, profitieren. Und weil das alles nicht genügte, wurde im November 2024 Donald Trump erneut zum amerikanischen Präsidenten gewählt. Damit war klar, dass die USA nicht weiter den Kopf für alle anderen hinhalten, ohne dass diese sich angemessen beteiligen. Zum besseren Verständnis: Die USA tragen etwa 1/4 des gesamten NATO-Budgets bei! Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit klargemacht, dass Länder wie Deutschland ihre Verteidigungsausgaben erhöhen müssen. Mit seiner Wiederwahl bekamen Rüstungsaktien, allem voran Rheinmetall den dritten großen Schub innerhalb der letzten drei Jahre.

Gigantische Überbewertung

„Wie kann man denn in solch einer Situation Rheinmetall shorten?“, mag vielleicht der erste Gedanke sein, wenn Sie die heutige Trading-Chance lesen. Und ja: Die geopolitische Entwicklung, die enorme Aufrüstung in Europa und anderen Regionen der Welt bringt Rheinmetall und der Rüstungsindustrie allgemein über Jahre volle Auftragsbücher. Genau das ist im Kurs auch bereits eingepreist – und zwar mehr als genug. Zur Erinnerung: Vor der russischen Invasion in der Ukraine stand die Rheinmetall-Aktie bei 98 Euro. Aktuell notiert das Papier bei 1724 Euro! Vor der neuerlichen Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten wurde die Rüstungsaktie zu etwa 500 Euro gehandelt. Allein seit Anfang November 2024 legte die Aktie nochmals um knapp 250% zu.

Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis ist bereinigt derzeit bei 92,8. Der langfristige Durchschnitt liegt bei 16,9! Rheinmetall will den Gewinn von derzeit 16,66 Euro auf satte 78 Euro je Aktie in 2028 steigern. Das ist mehr als ambitioniert. Man muss hierbei vor allem ein paar Schritte weiter denken. Das Unternehmen muss die Produktionskapazitäten ausweiten. Zunächst erscheint das sinnvoll. Doch das verursacht Kosten, und das Wettrüsten wird (hoffentlich) irgendwann ein Ende haben. Und was mit Kursen passiert, wenn die Kapazitätsauslastung nicht mehr so hoch ist, wie es derzeit und in naher Zukunft der Fall ist, haben erfahrene Börsianer sicher von anderen Aktien vor Augen. Ein weiterer Faktor ist, dass wann immer irgendwo Geld zu verdienen ist, die Konkurrenz aufwacht. Man darf also davon ausgehen, dass der Verteilungskampf um den „Kuchen“ die ein oder andere nicht so schöne Wendung mit sich bringen kann. Kurzum: Im aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie ist so viel positives (für das Unternehmen) eingepreist, dass wir es für eine ausgesprochen attraktive Trading-Chance erachten, hier mit Blick auf die nächsten 6-18 Monate auf eine Kurskorrektur zu spekulieren.

Quelle: www.aktienfinder.net

Fazit:

Technisch ist die Aktie bereits lange heiß gelaufen. Wobei das kein Argument für fallende Kurse wäre. Fundamental haben sich hier die für das Unternehmen positiven Nachrichten und politischen Entscheidungen regelrecht aufgetürmt. Doch alles hat einmal ein Ende. Und die Börse nimmt vieles bereits vorweg, preist derzeit absolut positive und reibungslose Verläufe und Entwicklungen ein. Das Überraschungspotenzial liegt aus unserer Sicht ganz klar auf der kurzen Seite, so dass wir für die heutige Trading-Chance auch ein entsprechendes Short-Produkt für Sie ausgesucht haben. Als mittel- bis langfristiges Korrekturziel sehen wir den Bereich um 800-1000 Euro. Hier liegt unser Tradingziel für diese Trading-Chance.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Rheinmetall

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 2206,93 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 1702,5 Euro ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,44. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ01YG.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1900 Euro

Unterstützungen: 1500 Euro

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Rheinmetall

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

