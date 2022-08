onvista Börsenfuchs freut sich: Jugend kauft Aktien

Heute noch mal was zum Thema Börse, Aktienanlage und Interesse der Jugend. Denn es gibt weitere Untersuchungen, die dem Handel hierzulande auch in schwierigen Zeiten steigende Qualität bescheinigen. Wie kann man sowas messen? Dazu gibt’s nicht wenige Kriterien – Umsatzvolumen, eingeführtes Kapital, Zahl der notierten Titel und deren Mischung (Branchen), internationale Beachtung der Indizes usw.

Ich finde es besonders cool, wenn auch die Anzahl der privaten Anleger zunimmt. Insbesondere, wenn es überwiegend jüngere Neu-Aktionäre sind. Aktienkultur in Deutschland besteht den Härtetest, so die Headline einer neuen Erhebung. Die sich in den letzten Jahren bei privaten Anlegern etablierende Aktienkultur in Deutschland hält der schwierigen Marktlage stand. Das zeigt die aktuelle Studie des Deutsche Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA).

Herausgekommen sind echt interessante Zahlen – im Ergebnis ein positives Signal für die Aktienkultur in Deutschland. Die Bundesbürger verstehen offensichtlich zunehmend, dass kurzfristige Schwankungen am Aktienmarkt in der langfristigen Betrachtung keine große Bedeutung haben. Der Index für die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen zeigt die Begeisterung für aktienbasierte Anlagen: Er ist innerhalb eines Jahres um fast 50 Prozent gestiegen und ist so inzwischen fast genau doppelt so hoch wie der Index für die Gesamtbevölkerung, Weitermachen!