^ Original-Research: Clean Logistics SE - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Clean Logistics SE Unternehmen: Clean Logistics SE ISIN: DE000A1YDAZ7 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Hinzufügen seit: 17.08.2022 Kursziel: 19,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat am 17.08.2022 die Coverage von Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7/ Bloomberg: SD1 GR) aufgenommen. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie mit einem ADD-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 19,00. Zusammenfassung: Clean Logistics SE (CL) stellt Nutzfahrzeuge (schwere Sattelzugmaschinen und Busse) mit emissionsfreiem Antrieb her. Grundlage dafür ist ein selbst entwickeltes innovatives Antriebskonzept aus Wasserstoff-Brennstoffzelle, Batterie, Elektro-Achs-Motor, und eigener Steuerungssoftware. Bei den Wasserstofftanks plant CL zukünftig auch den Einsatz der Kryogas-Technologie, die schweren Lkw durch ihre hohe Speicherdichte Reichweiten von 1.000 km ermöglichen soll. CL hat ein Konversionskonzept entwickelt, das den Nutzfahrzeugantrieb von Diesel auf Wasserstoff konvertiert. Nach der Übernahme des holländischen Lkw-Herstellers GINAF wird CL auch als OEM für emissionsfreie Nutzfahrzeuge auftreten. Im August vereinbarte CL mit GP Joule einen Rahmenvertrag zur Lieferung von 5.000 Wasserstoff-Lkw für den Zeitraum 2023-2027. Das Gesamtvolumen des Vertrags liegt im unteren einstelligen Milliarden-Euro-Bereich und stellt nicht weniger als den Durchbruch von CL auf dem Markt für emissionsfreie Lkw dar. Die Auslieferung erster Fahrzeuge soll in Q3/23 beginnen. Allein dieser große Rahmenvertrag sichert CL den großvolumigen Absatz emissionsfreier Lkw und damit verbundene Kostensenkungen bei der Komponentenbeschaffung. Wir erwarten ein über Jahre kräftiges Wachstum des Umsatzes. Nach der Übernahme von GINAF gehen wir für 2022 von einem Umsatz von ca. EUR6 Mio. und 2023 von ca. EUR57 Mio. aus. Für 2024 unterstellen wir ca. 500 Konversionen und einen Umsatz von EUR218 Mio. Bei angenommenen 1.400 Konversionen im Jahr 2025 ergibt sich ein Umsatz von EUR467 Mio. Wir rechnen damit, dass CL ab 2025 positive operative Ergebnisse erzielt (2025 EBIT: EUR11,4 Mio.). Auf der Basis eines DCF-Modells sehen wir den fairen Wert bei EUR19 pro Aktie. Wir nehmen die Coverage mit einem Hinzufügen-Rating auf. First Berlin Equity Research on 17/08/2022 initiated coverage on Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7/ Bloomberg: SD1 GR). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal placed an ADD rating on the stock, with a EUR 19.00 price target. Abstract: Clean Logistics SE (CL) manufactures commercial vehicles (heavy trucks and buses) with zero-emission drive systems. The basis for this is an innovative drive concept developed in-house consisting of a hydrogen fuel cell, battery, electric axle motor, and proprietary control software. In the future, CL also plans to use cryogas technology for the hydrogen tanks, which should enable heavy trucks to have a range of 1,000 km thanks to its high storage density. CL has developed a conversion concept that converts commercial vehicle drives from diesel to hydrogen. Following the acquisition of Dutch truck manufacturer GINAF, CL will also act as an OEM for zero-emission commercial vehicles. In August, CL closed a framework contract with GP Joule to supply 5,000 hydrogen trucks for the period 2023-2027. The total volume of the contract is in the low single-digit billion euro range and represents nothing less than CL's breakthrough into the zero-emission truck market. Delivery of the first vehicles is scheduled to start in Q3/23. This large framework agreement alone secures high-volume sales of zero-emission trucks and associated cost reductions in component procurement for CL. We expect sales to grow strongly over the years. After the acquisition of GINAF, we assume sales of about EUR6m in 2022 and ca. EUR57m in 2023. For 2024, we assume ca. 500 conversions and a turnover of EUR218m. Assuming 1,400 conversions in 2025, this results in a turnover of EUR467m. We expect CL to generate positive operating results from 2025 onwards (2025 EBIT: EUR11.4m). Using a DCF model, we see fair value at EUR19 per share. We initiate coverage with an Add rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. 