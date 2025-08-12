Werbung ausblenden

Original-Research: q.beyond (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: q.beyond - von Montega AG

12.08.2025 / 10:45 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu q.beyond

     Unternehmen:               q.beyond
     ISIN:                      DE0005137004

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.08.2025
     Kursziel:                  1,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Christoph Hoffmann

Q2-Zahlen zeigen gute Consulting-Entwicklung

q.beyond hat gestern die Q2-Zahlen veröffentlicht, die sich im Rahmen der
Erwartungen befanden und die positive Entwicklung bestätigten.

[Tabelle]

Deutliche Verbesserung beim Konzern-Ergebnis: Bei Erlösen von 44,4 Mio. EUR
im zweiten Quartal (-6,1% yoy), setzte q.beyond das Ergebniswachstum weiter
fort. Das EBITDA stieg um 24,2% yoy auf 2,7 Mio. EUR, während sich das EBIT
infolge geringerer Abschreibungen überproportional auf 0,2 Mio. EUR (+1,2
Mio. EUR yoy) erhöhte. Das Nettoergebnis war vor Minderheiten ausgeglichen
und nach Minderheiten mit -0,2 Mio. EUR (Vj.: -1,0 Mio. EUR) leicht negativ.

Managed Services durch Rechnungsumstellung geprägt: Der Managed
Services-Umsatz sank von 33,7 Mio. EUR im Vorjahr auf 29,2 Mio EUR (-13,3%
yoy). Der Rückgang dürfte überwiegend auf die ergebnisneutrale Veränderung
der Rechnungsstellung zurückzuführen sein, die laut Unternehmen den
Quartalsumsatz um 3,0 bis 4,0 Mio. EUR reduziert. Nach dem Ende der
profitablen Rosneft-Transitionsphase im Juli 2024 lag das Bruttoergebnis mit
6,5 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 7,0 Mio. EUR. Im weiteren
Jahresverlauf dürfte sich die geplante hochmargige Vermarktung vorhandener
Rechenzentrumskapazitäten bereits positiv auswirken.

Consulting-Segment mit Umsatz- und Ergebniswachstum: Erfreulich entwickelte
sich die Consulting-Sparte mit einem Erlöswachstum von 12,0% yoy auf 15,2
Mio. EUR (Vj.: 13,5 Mio. EUR) in Q2. Eine verbesserte Auslastung des
bestehenden Personals ermöglicht hier hohe Grenzmargen, sodass sich die
Umsatzzuwächse (Q2/25: +1,6 Mio. EUR) nahezu vollständig im Bruttogewinn
widerspiegeln (Q2/25: +1,4 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR). Unterstützend wirkte
auch die weitere Steigerung der Near-/Offshoring-Quote auf 17% (Q1/25: 16%).

Steuereinzahlung für WC-Abbau genutzt: Cashflowseitig konnten Einzahlungen
i.H.v. 8,6 Mio. EUR aus der Auflösung des Treuhandkontos für eventuelle
Steuerzahlungen in Zusammenhang mit dem Plusnet-Verkauf realisiert werden.
Hiervon dürften nach zugehörigen Steuerabflüssen rund 5,0 Mio. EUR
verbleiben. Der operative Cashflow war hingegen mit -6,0 Mio. EUR (Vj.: 2,1
Mio. EUR) im zweiten Quartal aufgrund des deutlichen Abbaus von
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen
Verbindlichkeiten (30.06.2025: 18,2 Mio. EUR; 31.03.2025: 27,4 Mio. EUR)
negativ. Insgesamt sank die Liquidität im zweiten Quartal nach Erwerb einer
weiteren Tranche an der q.beyond Data Solutions auf nach wie vor hohe 39,6
Mio. EUR (31.03.2025: 39,9 Mio. EUR).

Fazit: q.beyond erfüllt in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld
weiterhin die Erwartungen. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das
Kursziel von 1,20 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4c832de797a4859ddd86ef2ba169533c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

