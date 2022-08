Home Depot kündigt neues Aktienrückkaufprogramm und 142. Quartalsdividende in Folge an

Die amerikanische Baumarktkette Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, NYSE: HD) kündigte am Donnerstag ein neues Aktienrückkaufprogramm über 15 Mrd. US-Dollar an. Damit wird das alte Rückkaufprogramm ersetzt.

Home Depot gab auch eine Quartalsdividende von 1,90 US-Doller je Aktie bekannt. Insgesamt ist es das 142. Quartal in ununterbrochener Folge, für das Home Depot eine Dividende ausschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 15. September 2022 (Record day: 1. September 2022).

Der Konzern aus Cobb County im US-Bundesstaat Georgia zahlt auf das Jahr gerechnet 7,60 US-Dollar Dividende je Anteilsschein aus. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 2,34 Prozent bei einem Börsenkurs von 325,21 US-Dollar (Stand: 18. August 2022). Im Februar 2022 wurde die Quartalsdividende um 15 Prozent erhöht. Dies war die 13. jährliche Dividendenanhebung in Folge.

Im zweiten Quartal (31. Juli) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 43,79 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 41,12 Mrd. US-Dollar), wie am 16. August 2022 berichtet wurde. Auf vergleichbarer Basis legte der Umsatz um 5,8 Prozent zu. Der Gewinn kletterte um 7,6 Prozent auf 5,17 Mrd. US-Dollar.

Die Firma wurde 1978 in Atlanta gegründet und betreibt rund 2.300 Baumärkte in Nordamerika, Mexiko, Guam, den Virgin Islands und Puerto Rico.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 21,64 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 334,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. August 2022).

Redaktion MyDividends.de