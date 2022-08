Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um vorsichtig 500 Euro in viele Aktien zu investieren?

500 Euro in viele Aktien investieren: Das ist für mich ein vorsichtiger Versuch, aus der aktuellen Situation einen Vorteil zu ziehen, aber gleichzeitig nicht All-In zu gehen. Entweder weil die Bewertung bei Qualitätsaktien zu teuer ist oder vielleicht bei so manchen Growth-Aktien noch nicht günstig genug? Aber gehen wir heute in eine andere Richtung: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um 500 Euro in verschiedene Aktien zu investieren? Ist der Ansatz insgesamt geeignet für Foolishe Investoren? Sagen wir es so: Es ist besser als nichts.

500 Euro in verschiedene Aktien: Nicht top, nicht flop

Wer 500 Euro in verschiedene Aktien investiert, der macht jedenfalls eines: Man nutzt die Chancen aus. Es ergeben sich so einige Möglichkeiten, ein vorsichtiger Versuch ist womöglich eine clevere Option. Bei Growth-Aktien ist außerdem eine relevante Perspektive: Teilweise bekommt man als Investor so viel für diesen Betrag wie vor einem oder zwei Jahren noch für 1.000 Euro, für 2.000 Euro oder teilweise noch mehr. Mit den kleineren Investitionen kann man sich daher rein vom Volumen her eine größere Position aufbauen, zumindest wenn der Aktienkurs wieder entsprechend steigt.

Wenn man jedoch so optimistisch ist, erlaube mir die Gegenfrage: Warum nicht 1.000 Euro in verschiedene Aktien investieren? Oder aber in die besten Chancen? Sicher ist jedenfalls, dass ein gewisses Maß an Diversifikation gut und sinnvoll ist. Trotzdem darf man auch überlegen, ob das mit Blick auf die Gebühren effizient ist und ob die verschiedenen Chancen allesamt gleich attraktiv sind.

Für mich wäre der Weg, jeweils 500 Euro in verschiedene Aktien zu investieren, daher ein Kompromiss. Vor allem, wenn man lediglich einen begrenzten Betrag zur Verfügung hat. Mit 10.000 Euro könnte man zum Beispiel in 20 verschiedene Aktien investieren. Ansonsten wäre mein Versuch eher, maximales Kapital aus der günstigeren Situation zu schlagen und dabei eben mehr zu investieren.

Möglich: Aber der beste Ansatz?

Jeweils 500 Euro in verschiedene Aktien zu investieren ist eine Option. Es ist eine Möglichkeit, die unter gewissen Prämissen zielführend erscheinen kann. Aber die Positionsgröße wäre mir persönlich eher zu klein, um mit Blick auf gängige Gebühren wirklich effizient zu sein.

Im Endeffekt ist es deine Entscheidung und auch im Hinblick auf die Diversifikation kein Fehler. Man erhöht die Trefferchance, insbesondere beim Growth-Segment einen starken Senkrecht-Starter zu erwischen. Aber die Positionsgröße erscheint mir insgesamt eher klein, weniger sollte es besser nicht sein.

Der Artikel Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um vorsichtig 500 Euro in viele Aktien zu investieren? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022