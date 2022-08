TAG Immobilien: Aktie zieht nach Zahlen an

Die Zahlen von TAG Immobilien kommt bei den Anlegern gut an: Die Aktie macht in den ersten Minuten einen Sprung von mehr als 4,5 Prozent nach oben.

Zwar sei das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 324,1 Millionen auf 301,8 Millionen Euro gesunken, das operative Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) ist jedoch von 114,2 auf 117,6 Mio. Euro gestiegen. Ebenso die Einnahmen durch Mieten: So stiegen die Kaltmiete um etwa 1,9 Prozent auf 169,1 Mio. Euro. Die Zahl der Mietwohneinheiten in Deutschland bliebt mit 87.314 nahezu konstant (Vorjahr: 87.576). Die Leerstandsquote ist leicht gesunken von 5,7 auf 5,5 Prozent.

TAG expandiert nach Polen

Der Grund für den geringer ausfallenden Jahresgewinn liegt in der Übernahme des polnischen Wohnimmobilienentwicklers ROBYG S.A. So gewann TAG Immobilien 520 Mietwohneinheiten in Polen hinzu, die langfristig auf 20.000 wachsen sollen. Genau wie in Deutschland konzentriert sich TAG in Polen auf mittelgroße Städte und Metropolregionen, da diese die beste Renditechance versprechen.

Die Übernahme der polnischen ROBYG S.A. finanzierte TAG durch eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 101:20. Jeder neue Anteilsschein kostete 6,90, so dass rund 202 Mio. Euro eingenommen wurden. Die Bezugsquote lag bei 97,65 Prozent. Insgesamt wurden die Aktien um rund 28,9 Mio. auf 175,4 Mio. erhöht.