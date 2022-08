10-jährige Rendite USA - Kurs: Renditehoch bei 3,50 %

Die Gefahr der Ausprägung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation bestand bei der 10-jährigen Rendite USA nur temporär. Sehr schnell hatte das Zinsbarometer die Nackenlinie des potentiellen Trendwendemusters bei rund 2,70 % zurückerobert und damit den größten Druck vom Chartverlauf genommen. Inzwischen kann die gesamte Korrektur seit Mitte Juni als trendbestätigende Flagge (obere Begrenzung akt. bei 2,80 %) interpretiert werden (siehe Chart). Als zusätzliches Ausrufezeichen gelang jüngst die Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 2,95 %). Statt einer oberen Umkehr liegt nun also eine (aufwärts-)trendbestätigende Konsolidierungsflagge vor. Die konstruktiven Weichenstellungen werden dabei durch Kaufsignale seitens des MACD und des Aroon untermauert. Perspektivisch dürfte deshalb der Weg der 10-jährigen Rendite USA über das Mai-Hoch bei 3,20 % bis zum bisherigen Jahreshoch bei 3,50 % führen. Auf der Unterseite dient dagegen die o. g. Glättung als erste Unterstützung. Um das strategische Bild nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft aber vor allem nicht mehr in die diskutierte Flagge zurückzufallen.

10-jährige Rendite USA (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.