DGAP-News: DIC Asset AG: Bau des „innovation parc“ hat begonnen

Presseinformation DIC Asset AG: Bau des „innovation parc“ hat begonnen Fertigstellung für Anfang 2023 geplant

Hochflexible moderne Flächen

Green-Building-Standard nach DGNB-Gold-Zertifizierung Frankfurt am Main / Langenhangen, 24. August 2022. Die DIC Asset AG („DIC“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und Bertram Projektmanagement GmbH, ein auf Gewerbeimmobilien spezialisierter Projektentwickler mit Sitz in Hannover, haben gemeinsam den Grundstein für den „innovation parc“ gelegt. Der Generalunternehmer Goldbeck hat nach Abschluss der Erdarbeiten im Juni mit den Hochbauten der hochwertigen Logistikimmobilie in der Nähe des Hannover Flughafens Langenhagen begonnen. Die Fertigstellung ist für Anfang 2023 vorgesehen. Die DIC hat die Neubau-Logistikimmobilie Mitte des letzten Jahres von der Bertram Projektmanagement GmbH in Rahmen eines Forward Deals erworben. Auf dem 33.000 qm großen Grundstück entstehen spekulativ ca. 15.000 qm Industrie- und Gewerbefläche mit Mieteinheiten zwischen 2.500 qm und 10.000 qm. Die Flächen können flexibel an die Bedürfnisse der Mieter angepasst und als Produktionsflächen oder urbane Lagerflächen genutzt werden. Ein 24-Stunden-Betrieb an sieben Tagen macht den Standort für Logistikdienstleister sowie kleine und mittelständische Unternehmen aus dem Industrie- und Handels- bzw. E-Commerce-Bereich attraktiv. „Wir freuen uns, dass wir dieses spannende Projekt in einem dynamischen Marktumfeld gemeinsam mit dem Team der Bertram Projektmanagement GmbH realisieren dürfen. Es herrscht eine hohe Nachfrage nach modernen und flexiblen Logistik- und City-Logistik-Flächen am Standort Hannover/Langenhagen. Wir erhalten vermehrt Anfragen von mittelständischen Unternehmen und sprechen bereits mit diversen Mietinteressenten“, berichtet Martin Birkert, Head of Logistics bei der DIC. Das Grundstück befindet sich im Gewerbegebiet Godshorn in Langenhagen in der Erdinger Straße in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Hannover. Der Standort profitiert von seiner sehr guten Anbindung an das überregionale Fernstraßennetz in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung (A2, A352, A7) und seiner Nähe zu den wichtigsten Nordseehäfen. Die Lage ist für die regionale und exportorientierte Verteilung von Gütern ideal. Die Logistikimmobilie wird besonders energieeffizient und nach höchsten Nachhaltigkeits-standards geplant. Eine DGNB-Zertifizierung in „Gold“ ist angestrebt. Die Projektsteuerung übernimmt das Architektenbüro Allianz Lejeune & Pflüger, das Maklerhaus NAI Apollo ist mit der Vermarktung beauftragt. Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 357 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 • MainTor Primus 60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

