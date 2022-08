Chartanalyse Dax: Die Bären melden sich zügig zurück!

Widerstand: 13.299+13.350

Unterstützung: 13.200+13.050+13.000

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Eine Zwischenerholung ist drin") lautete wie folgt: "Gelingt den Käufern im Handelsverlauf ein Stundenschlusskurs oberhalb von 13.195 Punkten, wäre eine größere (Zwischen-) Erholung in den Bereich 13.300 bis 13.500 Punkte zu favorisieren für die kommenden 24 Stunden."

Der Index stieg noch am gestrigen Nachmittag über den genannten kurzfristigen Kauftrigger bei 13.195 Punkte und brachte dann heute Vormittag die avisierte (Zwischen-) Erholung, nachdem die Bullen gestern Nachmittag zunächst trotz der robusten Wall Street wenig zustande gebracht hatten.

Ausblick:

Wie es sich für (Zwischen-) Erholungen in übergeordneten Bärenmärkten gehört, verschwand auch die aktuelle genau so zügig wie sie am Morgen gekommen war. Bereits am ersten größeren Horizontalwiderstand um 13.350 Punkten ging den Bullen die Puste aus und die Bären übernahmen wieder das Kommando. Im Anschluss ging es impulsiv zurück Richtung 13.200 Punkte. So lange den Käufern nun kein schneller Rebound über den Bereich 13.350/60 Punkte gelingt, sollte die 13.000er Marke das nächste Kursziel sein. Erst oberhalb von 13.350 Punkten dürfen die Käufer von einer Fortsetzung der gestrigen Erholung träumen, bis dahin dominieren nun erneut wieder ganz klar die Abwärtsrisiken.