DAX: Stabilisierungsversuch

Vor dem Hintergrund des heute beginnenden jährlichen Notenbank-Symposiums in Jackson Hole konnte der Deutsche Aktienindex DAX zur Wochenmitte einen Stabilisierungsansatz vollziehen und bewegt sich seit einigen Stunden grob seitwärts. Tendenziell fielen die Gewinne allerdings mager aus, es herrscht weiterhin Unsicherheit wegen der nächsten Zinsschritte im September.

Technisch könnte der DAX jetzt durchaus mithilfe der Unterstützungen aus Ende Juli eine Erholungsbewegung vollziehen, Ziele wären im Bereich zwischen 13.135 und dem EMA 50 bei 13.158 Punkten zu finden.

Unterhalb von 12.950 Punkten drohen dem Barometer allerdings weitere Verluste, diese könnten sich im ungünstigsten Fall sogar bis auf die Jahrestiefs um 12.390 Punkten erstrecken.

Der heutige Handelstag birgt zahlreiche Wirtschaftsdaten, den Anfang hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zu Dienstleistungspreisen (SPPI) per Juli gemacht. In wenigen Minuten werden Deutschlands Aufträge aus dem Bauhauptgewerbe per Juni (saisonbereinigt) sowie das BIP Q2 (2. Veröffentlichung) vorgestellt. Um 10:00 Uhr richtet sich der Blick auf den ifo-Geschäftsklimaindex aus August, ab 13:30 Uhr wird das Protokoll der letzten EZB-Sitzung vorgestellt. Ab 14:30 Uhr stehen US-amerikanische Erstanträge sowie fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche auf der Agenda.