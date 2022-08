Equifax kündigt Dividende an

Der amerikanische Finanzdienstleister Equifax Inc. (ISIN: US2944291051, NYSE: EFX) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 0,39 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. September 2022 (Record date: 6. September 2022).

Auf das Jahr gerechnet werden 1,56 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 205,87 US-Dollar (Stand: 23. August 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,76 Prozent. Seit dem Jahr 1914 wird bereits eine Dividende bezahlt.

Equifax ist 1899 gegründet worden und gehört zu den größten Wirtschaftsauskunfteien in den USA. Es werden über 13.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im zweiten Quartal (30. Juni 2022) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen operativen Umsatz von 1,32 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,23 Mrd. US-Dollar), wie am 20. Juli 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 200,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 215,1 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 29,69 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 25,03 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 23. August 2022).

Redaktion MyDividends.de