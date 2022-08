2 Top-Aktien mit einer guten Chance auf einen Ver-10-facher

Top-Aktien mit der Chance auf einen Ver-10-facher wird man immer bloß mit einem bekommen: Einem gewissen Risiko. Allerdings kann man als Foolishe Investoren das Risiko durchaus steuern. Eben dann, wenn die Chance gleichermaßen hoch und attraktiv und ein Quäntchen höher ist als das mögliche Abwärtspotenzial.

Für mich gibt es derzeit zwei spannende Namen, die einen Ver-10-facher hinlegen können: Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) und Axon Enterprise (WKN: A2DPZU). Blicken wir auf die Gesamtpakete und was, was die Chancen jeweils groß macht.

Axon Enterprise: Top-Aktie für einen Ver-10-facher?

Für mich ist Axon Enterprise eine erste Top-Aktie für einen potenziellen Ver-10-facher. Dabei ist alleine die Bewertungslage derart konzipiert, dass das Unternehmen noch bedeutend größer wachsen kann. Aus 8,6 Mrd. US-Dollar Börsenwert könnten durchaus plausibel 86 Mrd. US-Dollar werden. Der Gesamtmarkt liegt, so die Einschätzung des Managements, bei 52 Mrd. US-Dollar pro Jahr. Das hieße ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 1,6. Natürlich nur, wenn das Management es schafft, diesen auch voll zu bedienen.

Aber entscheidender als der Umsatz ist für mich inzwischen das Nettoergebnis. Axon Enterprise hat im letzten Quartal ein Nettoergebnis in Höhe von 51 Mio. US-Dollar bei einem Umsatz von 286 Mio. US-Dollar generiert. Eine Nettomarge von 17,8 % könnte eine ausreichende Größe sein. Wobei das Management durchaus mit steigenden Cloud- und Software-Erlösen noch skalieren kann. Das heißt: Es gäbe sogar noch Potenzial für positive Überraschungen.

Denken wir einfach weiter: Axon Enterprise ist für mich eine Top-Aktie für einen potenziellen Ver-10-facher, da das Management in seinem Gesamtmarkt durchaus 20 bis 30 Mrd. US-Dollar Umsatz in vielen Jahren oder Jahrzehnten generieren können sollte. International besteht noch jede Menge Raum für Wachstum. Wenn es gelingt, bei sagen wir einfach mal 25 Mrd. US-Dollar Umsatz 17,8 % Nettomarge zu erzielen, so läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 86 Mrd. US-Dollar Börsenwert bei 19,3. Natürlich ist für all das viel Wachstum möglich. Aber ich sehe durchaus einen realistischen Pfad und das Management sieht ausreichendes Marktpotenzial, langfristig orientiert.

Innovative Industrial Properties: Ebenfalls!

Auch Innovative Industrial Properties ist für mich ein Kandidat für eine Top-Aktie, die ein Ver-10-facher sein kann. Auch hier ist der geringe Börsenwert von 2,7 Mrd. US-Dollar ein möglicher Indikator. Mit 27 Mrd. US-Dollar wäre der US-REIT zwar einer der größeren in der Kategorie der Real Estate Investment Trusts. Unmöglich erscheint es jedoch nicht, wenn die Cannabis-Branche langfristig orientiert zu einem größeren Konsumzweig heranreift. Und das Management idealerweise noch andere Segmente adressiert.

Im Endeffekt ist Innovative Industrial Properties mit knapp 100 verschiedenen Immobilien noch sehr, sehr klein. Natürlich dürfte es zu Verwässerungen kommen. Aber insgesamt ist jetzt die Bewertung sehr niedrig. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 99,25 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei 7,3 %. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis ist mit einem Wert von ca. 12 vergleichsweise niedrig. Mit Blick auf die Bewertungen der vergangenen ein, zwei Jahre wäre locker eine Ver-3-fachung aus dem Stegreif möglich, wenn gewisse Risiken wie steigende Zinsen oder drohender Leerstand sich abwenden.

Leider sind das potenzielle Belastungen, die diese Top-Aktie als möglichen Ver-10-facher bremsen können. Entscheidend ist, dass das Management jetzt die Weichen auf weiteres Wachstum und auf ein nachhaltiges, qualitatives Portfolio stellt. Gelingt das und das Wachstum geht langfristig orientiert weiter, so sehe ich auch hier eine realistische Chance für eine derartige Performance. Aber: Auch das wird Zeit benötigen.

Der Artikel 2 Top-Aktien mit einer guten Chance auf einen Ver-10-facher ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise und Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise und Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2022