Markt Update: Rutschpartie am Nachmittag - Powell wird nicht zur Taube - Mahlzeit Spezial

Das Fazit der Chartanalyse vom Mittag lautete wie folgt: "So lange die oben genannte Widerstandszone nicht nachhaltig und per Stundenschlusskurs passiert werden kann, bleibt die bärische Einschätzung für das deutsche Börsenbarometer unverändert weiter bestehen. Erst ein Stundenschluss oberhalb von 13.350 Punkten verbessert die Chancen der Käuferseite wieder entscheidend, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken in den Bereich 12.950 bis 13.075 Punkte."

Die Zielzone auf der Unterseite wurde noch am Nachmittag erreicht, die untere Kurszielmarke bei 12.950 Punkte sogar zwischenzeitlich noch leicht unterschritten. Am Ende stand ein Tagesminus von 300 Punkten oder 2,26 Prozent zu Buche.

EZB will 75 Basispunkte diskutieren

Für erste Verunsicherung unter den Anlegern sorgte am Nachmittag die Nachricht, dass die EZB einen Zinschritt von 75 Basispunkten für das nächste Treffen diskutieren will. Das hatte wohl einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. Auch von Fed-Chef Powell gab es nicht die von einigen erhofften "dovishen" Töne - im Gegenteil, der Fed-Chef will weiter gegen die galoppierende Inflation in den USA vorgehen. Sehen Sie dazu auch:

onvista Mahlzeit Spezial: Jerome Powell entzaubert die Märkte - „Wir hören nicht auf, bis wir am Ziel sind“

Bis auf Adidas alle Dax-Werte im Minus

Bis auf die Adidas-Aktie (+0,72 Prozent) beendeten sämtliche Titel im DAX40 den heutigen Handelstag im Minus. Tagesverlierer war HelloFresh mit einem Abschlag von 6,98 Prozent. Zweitgrößter Tagesverlierer mit einem Verlust von 5,99 Prozent war Continental, die Aktie rutschte damit wie erwartet auf ein neues Jahrestief.

Im MDAX waren nur zwei Werte im Plus am Freitag - Rheinmetall und K+S. Der Rest auch hier tiefrot zum Wochenausklang. Tagesverlierer waren die Titel von Delivery Hero mit einem Tagesverlust von 7,26 Prozent.