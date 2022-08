Chartanalyse Dax: Käufer werden erneut in die Schranken verwiesen

Widerstand: 13.350 + 13.360 +13.500

Unterstützung: 13.200 + 13.050

Rückblick:

Nach der sehr festen Wall Street gestern Abend probierten sich die Käufer heute Morgen erneut an der gestern angesprochenen (kurzfristig entscheidenden) Widerstandszone im "Bereich 13.350/60", mussten allerdings recht zügig das Handtuch werfen. Der Index gab im Verlauf des Vormittags zwischenzeitlich wieder um über 140 Punkte nach vom Tageshoch.

Ausblick:

So lange die oben genannte Widerstandszone nicht nachhaltig und per Stundenschlusskurs passiert werden kann, bleibt die bärische Einschätzung für das deutsche Börsenbarometer unverändert weiter bestehen. Erst ein Stundenschluss oberhalb von 13.350 Punkten verbessert die Chancen der Käuferseite wieder entscheidend, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken in den Bereich 12.950 bis 13.075 Punkte. Um 14:30 Uhr stehen Inflationsdaten aus den USA auf dem Kalender und um 16 Uhr spricht Fed-Chef Powell in Wyoming. Entsprechend könnte bereits am Nachmittag eine Entscheidung fallen.