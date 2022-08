onvista Mahlzeit: Dax bleibt auf der Hut - Affirm, Workday, Elon Musk/Telekom und Amazon lässt nach Peloton und Plug Power die dritte Aktie in die Höhe schießen

So sieht an der Börse ein lupenreiner Hattrick aus. Drei Tage, drei Aktien und alle drei Papiere zwischenzeitlich zweistellig im Plus. Geschafft hat dieses Kunststück Amazon. Mittwoch wurde bekannt, dass Peloton auch seine Produkte über Amazon vertreibt, Donnerstag schloss Amazon mit Plug Power einen Vertrag über die Lieferung von grünem Wasserstoff ab 2025 und heute berichten schwedische Medien, dass Amazon ein Gebot für Electronic Arts abgibt. Welche der 4 Aktien gehört jetzt ins Depot?

VW und Porsche ziehen gegen Mittag an die Dax-Spitze. Bloomberg berichtet über ein reges Interessen an den Papieren des Autobauers Porsche. Eine Bewertung zwischen 60 und 80 Milliarden Euro wäre demnach kein Problem und der Börsengang von Porsche soll bereits Anfang September bekanntgegeben werden.

Der Dax hingegen bleibt vor der heutigen Rede von Jerome Powell eher vorsichtig. Nach guten Vorgaben aus den USA und Asien zog der deutsche Leitindex zwar auch zunächst gut an, je näher die Rede von Fed-Chef jedoch kommt, desto vorsichtiger werden die Anleger. Somit liegt der Dax wieder in etwa auf seinem Schlusskurs von Donnerstag Abend. Jetzt hat es Jerome Powell in der Hand, welchen Weg der deutsche Leitindex heute und in der neuen Woche einschlagen wird.

Die Themen der heutigen Sendung: Dax, Affirm, Ulta Beauty, Gap, Workday, Telekom, T-Mobile US, Twitter, Tesla, VW, Tops & Flops, Lufthansa, Uniper, Mueller Industries, Main Street Capital, PSI, Cool Company, First Hydrogen Tonies, Ping An, Clearvise, Tobii & Zuschauerfragen.

